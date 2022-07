Perro Sánchez, nasío pa mandá

"Iba a ser olvidado, pero quizá esa agonía sea su triunfo".

Patrick Deville

Lo peor de un presidente devenido pato cojo, no sólo por su mediocridad ensoberbecida, es no creerse que su fecha de caducidad le ha llegado. No porque no tenga algunos conocimientos de economía, no hable inglés o no parezca un bigardo. Lo que le afecta al guaperas de Tetuán lorquí, renaturalizado en la exclusiva Pozuelo de Alarcón (mayor PIB del Estado), no consiste siquiera en creerse imprescindible con sus gafas de sol playeras en el interior del Falcon, o por ejercer de eventual mayordomo del viejo chocho Biden, capo del lobby jesuita yanqui. Lo más lamentable reside en su incapacidad para superar su falta de carácter, la cual le convierte en un total inepto para adoptar firmes resoluciones ejecutivas o estratégicas en política exterior. Querer parecer siempre un modelillo barato del Corte Inglés, trufado con empalagoso y locuaz elfo amigo 'de todos' (de nadie), conduce a tan lamentable impostura pública.

Para empezar, el gastado mantra de que el descalabro sociata sin precedentes, en las últimas Autonómicas andaluzas, no va a ser extrapolable a las próximas Elecciones Municipales y Generales, no se lo traga ni el Tato, que ni está ni se le espera. La devaluada factoría propagandística del puñito flácido y la mustia rosita habrá malvendido ese cuento primero en su planchazo en Galiza, luego con el ayusazo del Foro, después en su ciscada de Castilla-León; pero anhelar reeditarlo en Andalucía, la Nación más poblada del feudo del hijo del rey de Franco, no es de recibo. De espaldas al Pueblo andaluz volver a ocupar Moncloa se hace más cuesta arriba que el Alpe d'Huez en el Tour. Aunque impidan al postulante Feijóo acceder a la Cámara Baja sin voz, y el bocazas presidente por accidente sólo se atreva a debatir con la voluntariosa portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, con el mismo desparpajo que estila el señorito Sánchez con su chacha en Pozuelo. Y, por cierto, ¿al Noesnoperosí Perico no le permitieron seguir en su escaño y lucir su verborrea a pesar de haber dimitido una vez que se deshizo la Gusana Díaz de él cuando lo finiquitó? Tiene que ser difícil simular indiferencia cuando el presidente andaluz Moreno 'Nocilla' (¡qué merendilla!) se ufana de su 'mayoria absoluta' con un casi 43% de abstención y, contando ésta, con un porcentaje que no llega por tanto ni a un 20% del electorado posible. Llama el rancio cacique orensano Feijóo al flamante gerifalte de San Telmo, exvocalista de Falsas Realidades, 'califa'... debe ser en su casita por carnaval... y con esta autodenominada 'oposición de izquierdas' con pegada de famélica lombriz 'empoderada', claro.

Aquí lo determinante no pivota únicamente sobre el pesado lastre del lobby hembrosupremacista 'de género', encabezado la Pija-aparte ministrilla Montero y sus amiguis, tan entusiasmadas en subirse al Falcon para viajar a New York City, a cargo del erario público - ah, ¿dónde quedó aquello de la hemeroteca del 'nosotras sólo viajamos en clase turista'? -, con unas pintas las coleguis de madrina de boda de aldea en un quiero y no puedo. ¿Creísteis que iba a salir gratis ese regalito patriarcal envenenado del plácet de la ley penal de autor, como la de los nazis con los judíos, del sedicente 'tribunal constitucional' - en puridad ni Tribunal ni Constitucional - que usurpa las funciones del Senado? Por no hablar de las perennes discriminaciones 'positivas', cuotas sexistas por la jeta, ingeniería social patética, etc. Te vamos a derribar del pedestal, arrogante Sánchez, como ya lo logramos con Zapatero y al ayudar a que vendiese su flamante residencia de veraneo en Vera (Almería), donde ya no se atreve aun sin vergüenza a pasearse por temor a que a su paso suscite estentóreas arcadas. El hermanito del obispo, bambi famoso por enconar el odio intersexual, sabe a lo que atenerse.

Lo que va a provocar la hecatombe sociata final estriba en la errática y opaca política, en relación a nuestro mal vecino del sur, el fascio-imperialismo del majzen de Rabat. El permitir y lucrarse con la escalada armamentista del insolente sátrapa alauí comandada por gringolandia, y compinchada por sus satélites del Reino Unido, Israel, Emiratos, Turquía y ahora Francia, por la ausencia de una enérgica respuesta diplomática, de consecuencias fácticas sobre los intereses de ciertos 'aliados', provoca que todos se apunten a putinizar al sultanito, del mismo modo que al comienzo de la triunfal carrera del zar Vladi (el más firme baluarte de Wall Street y la City por las consecuencias lógicas de su imbécil belicismo expansionista en efecto bumerán por las sanciones). Ello induce un enfrentamiento militar más o menos próximo en el Eje Estrecho-Canarias, para el que debemos estar muy alerta, preparados con armas y bagajes.

El reciente ridículo de la reunión de los mandamases de la OTAN, con el culmen del esperpento del diario monclovita El País, tras anunciar en portada el 'reconocimiento oficial de la defensa de Ceuta y Melilla' por ese tinglado castrense internacional, ha sublimado las cotas del surrealismo buñuelesco, seguido por el despropósito irrisorio en plan Hermanos Calatrava, de Margarita Robles y el presuntuoso secretario general de la NATO Stoltenberg insinuando este petimetre, con suficiencia de oficial de la Gestapo venido a menos, que la protección de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, o Canarias, debería dirimirse por mayoría búlgara de la organización atlantista, sin excepciones. Mira, pedazo de escoria filonazi vikinga de tapadillo, trilero desestabilizador del Mediterráneo para activar la competitividad empresarial escandinava: lo que había que cederle al hediondo tirano Putin para tranquilidad del mundo es el yermo Ártico noruego, el Cabo Norte, subespecie de gañán arrastrado, mezquino y cobarde.

Perro Sánchez, con su guardia pretoriana feminazi, se levantó una mañana creyéndose 'el elegido', el más fuerte y mono de la Prisión de Naciones españolista machacada por la inflación... alborozado cual si su exjefa Trinidad Jiménez le diera una cachetadita en su respingón culito, agradecida por traerle el café, sonriente y servil. Sin embargo, los Vientos de la Historia, gélidos hasta en el tórrido estío, soplan funestos con viento sur.

Disfruta de tu agonía de amanginado machito alfa clorótico, te ponga playa privada o no el plutócrata coronado con fez como a tu predecesor el repulsivo cínico insoportable Sr. X González, porque te aseguramos que la mayoría de andaluces, en próximos comicios, no te vamos a olvidar.

¡Viva al-Andalusía independiente, con una Democracia verdadera, una Administración laica y republicana! ¡Venceremos!