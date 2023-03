Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El alcalde da la bienvenida al nuevo director de la ONCE en El Ejido

miércoles 15 de marzo de 2023 , 19:10h

Alfonso Rodríguez ha tomado posesión como nuevo director de la ONCE en El Ejido, en un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de la Agencia en el municipio, que ha contado con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el vicepresidente de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Fermín Navarro; la directora de la ONCE de Granada, Carmen Aguilera; la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia; el director saliente en El Ejido que pasa a ser subdirector en Almería, Luis Muñiz; la directora en Huércal Overa, María José Gómez; y la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira.

El alcalde ha dado la bienvenida al nuevo director y “le ha deseado mucha suerte en su nueva responsabilidad”. Alfonso Rodríguez es natural de Cáceres, tiene 30 años, estudió fisioterapia, es nadador internacional con la Federación Española de Deportes para Ciegos y es la primera persona con discapacidad en ganar un certamen de belleza internacional. Durante su intervención ha puesto de relieve que va a trabajar para “reforzar los lazos entre el Consistorio y la Organización, con el objetivo de seguir creando una sociedad inclusiva y que la discapacidad no sea un obstáculo para las personas invidentes o con discapacidad visual grave”.

El primer edil ejidense también ha agradecido al exdirector, Luis Muñiz, “el magnífico trabajo que ha desarrollado en El Ejido”. “En el tiempo que ha permanecido aquí hemos mantenido una relación cercana, directa y permanente, hemos vivido situaciones complicadas como la pandemia y hasta ha ejercido de Rey Mago”, por todo ello “le deseo el mayor de los éxitos en su etapa como subdirector de la ONCE en Almería y consejero territorial”.

Francisco Góngora ha incidido en que la ONCE destaca por “contar con personas muy capaces que tienen ganas, ilusión y unidad”. En esta línea, “me pongo a la disposición de Alfonso para sumar esfuerzos y continuar impulsando acciones y proyectos que contribuyan a favorecer la plena inclusión de este colectivo”. Un hecho en el que ya trabaja el Consistorio ejidense con la eliminación de las barreras arquitectónicas en edificios municipales y espacios urbanos, la accesibilidad de los portales web del Ayuntamiento, la incorporación de intérpretes de Lengua de Signos en la celebración de los Plenos o la bonificación o exención en tarifas del transporte público, entre otros.

La ONCE es miembro del Consejo Municipal de la Discapacidad en El Ejido y desde septiembre de 2021 mantiene activo un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para la promoción y difusión de proyectos de atención a personas con discapacidad.