El alcalde de Albox se lanza a la tala de los árboles de las plazas

martes 07 de junio de 2022 , 11:05h





El portavoz El Partido Popular de Albox, Esteban Carrión, ha denunciado hoy la “situación insostenible” que se está produciendo en el municipio desde que el primer edil, Francisco Torrecillas, ha decidido actuar como “si el pueblo fuera su cortijo” y tomar decisiones “sin contar con los vecinos a pesar de las críticas y de tener en contra a la mayoría de los albojenses”.

Carrión lamenta que Torrecillas actúe “a modo de ocurrencias y sin pensar en las necesidades reales de Albox, dando siempre la espalda a los ciudadanos” como ha ocurrido recientemente con su decisión de cortar los árboles en la plaza Andalucía y en la Plaza de Salta, para otros posibles usos.

Concretamente, explica el portavoz del PP, el regidor pretende llevar a cabo la construcción de un parking en la Plaza Andalucía

(Plaza de Abastos) alegando falta de aparcamiento y sin escuchar a los vecinos afectados, ni darles la posibilidad de aportar posibles mejoras o usos para esta céntrica plaza.

En cuanto a la Plaza de Salta, ubicada en la calle Ramón y Cajal, Francisco Torrecillas también ha procedido a la tala indiscriminada de árboles a pesar de la oposición de los vecinos que se encuentran indignados porque esta plaza es “punto de encuentro de muchos de nuestros mayores que aprovechan la sombra de los árboles y la tranquilidad del lugar para pasar las tardes reunidos, sobre todo ahora en verano”.

Esteban Carrión lamenta la actitud del primer edil que solo se dedica a “perjudicar” a los vecinos y a hacer “un Albox menos apetecible para vivir” cuando debería velar por todo lo contrario.

“El alcalde presume de que ‘Albox es un pueblo de primera’ y tiene razón, pero la desgracia es que tenga ‘unos dirigentes de tercera’ que se desdicen a cada paso que dan. Un día promete un parking subterráneo con plazas privadas para después anularlo porque ahí piensa construir un gran parque y llevarlo a otra zona que antes prometió que iba a ser un espacio rehabilitado pero con el mismo uso”, afirma.

Por último, desde el PP defienden que “Albox merece un equipo de gobierno que no expulse a las empresas, que baje impuestos, que siente las bases para que los jóvenes no se vean en la obligación de marchase fuera en busca de oportunidades y que ambicione infraestructuras públicas de calidad y no esté instalado en la nimiedad y el frangollo de levantar un adoquín aquí para colocarlo más allá, eso es lo que se merece un pueblo de primera como Albox”.