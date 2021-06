El alcalde de Almería dice que el rechazo a los indultos "es generalizado"

domingo 13 de junio de 2021 , 17:26h

Amat: “Si Pedro Sánchez quiere ser útil a la sociedad lo que tiene que hacer es rectificar y ponerse al lado de la inmensa mayoría de los españoles diciendo que no va a conceder los indultos”





El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el parlamentario andaluz, Ramón Herrera, han participado esta mañana en la recogida de firmas que el PP de Almería continúa realizando por toda la provincia, un acto con el que pretenden que Pedro Sánchez no conceda los indultos a los presos del Procés que atentaron gravemente contra la integridad territorial española y que además siguen dispuestos a ello.



Amat ha señalado que el PP tiene un mensaje claro en defensa de Cataluña, de la igualdad de los españoles y de la concordia y ha manifestado que si Pedro Sánchez quiere ser útil a la sociedad lo que tiene que hacer es “rectificar y ponerse al lado de la inmensa mayoría de los españoles diciendo que no va a conceder los indultos”.



El presidente del PP ha destacado el importante respaldo que los almerienses están dando a esta campaña en contra de los indultos y ha lamentado que la prioridad del Presidente del Gobierno sea “mantener el sillón a toda costa”.



“Exigimos a Pedro Sánchez que cumpla con su obligación, respete al pueblo español y a nuestra Constitución y no se someta a este chantaje al que se oponen muchísimos ciudadanos y muchos de sus compañeros de partido”, ha subrayado.



Finalmente, Gabriel Amat ha afirmado que lo que necesitamos en España es un Gobierno que esté centrado en el interés general y no en los peajes políticos.



Por su parte, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que son muchos los almerienses que no están a favor de la política de Sánchez de “cambiar indultos por unos cuantos meses más en la Moncloa”.



El primer edil ha recordado que se trata de unas personas condenadas por el Tribunal Supremo por unos delitos muy graves que atentan contra la unidad nacional, de los que no se han arrepentido, y además amenazan con volver a repetirlos.



“El rechazo ciudadano es generalizado. Nadie entiende ni respalda esta actitud y por eso el PP ha salido a la calle para demostrar a Pedro Sánchez que los españoles pensamos de otra manera, vamos por otro camino, y en cuanto nos den la oportunidad se lo vamos a demostrar en las urnas”, ha concluido.