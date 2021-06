“El Brujo” llena en Roquetas con Cervantes, Quevedo o Lope de Vega

domingo 13 de junio de 2021 , 17:35h

El artista se mostró muy agradecido con el público roquetero







Con el sonido del violín y una rosa roja en mano empezaba el recital poético de Rafael Álvarez ‘El Brujo’ en ‘Dos tablas y una pasión’. Un espectáculo donde el artista hizo viajar en el tiempo en la noche de ayer al público del Teatro Auditorio con los referentes e históricos Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, William Shakespeare o San Francisco de Asís.



‘El Brujo’ comenzó su espectáculo agradeciendo al público roquetero por su asistencia: “Llevamos esperando esta actuación mucho tiempo. Me alegro de que estéis aquí, en un acto de afirmación de la cultura y lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias al público por venir. Quiero volver a repetir en este escenario cuando todo esté bien”.



Comedia, poesía, baile, música y una escenografía protagonizada por el juego de luces, el negro y el rojo. Una hora y cuarenta minutos de recitales con frases que se quedarán en la memoria de todos los asistentes como: “Una perla es una herida cicatrizada”, “La mirada crea el mundo” o “El amor es una creación de la mirada”.



“He visto que el público estaba con un afecto y con una emoción especial. En todos los teatros he observado que después de la pandemia la gente está más sensible, más receptiva, más emocionada ante el arte, ante las manifestaciones de humor, de música, de la cultura porque necesitamos afirmarnos en la vida y la cultura está haciendo su papel. Ha sido una noche, para mí, mágica y espero volver siempre aquí con mucho entusiasmo”, declaró el artista.



Asimismo, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar obsequió a los artistas con dos ramos de flores. El actor se despidió del público, de nuevo, muy agradecido con los asistentes y dedicó palabras de cariño: “Cuídense mucho y vivan sin miedo”.



“Esta noche hemos asistido a una clase magistral de teatro con textos de Lope de Vega, de Pedro Calderón de la Barca o Francisco de Quevedo todo bien hilvanado, saliendo y entrando al texto provocando las risas del público. Ha sido un paseo por el amor y la muerte. El Brujo ha hecho su reflexión particular acerca del significado del amor y la muerte en boca de los clásicos”, expresó el director del Teatro Auditorio, Juanjo Martín.



Asimismo, el director explicó: “La muerte y la belleza, la belleza y la muerte y el amor son lo que hay en la vida. El público ha despedido a El Brujo con una ovación cerrada a pie de escenario, levantados de sus butacas”.