El alcalde de La Mojonera quería ser el único que pudiese autorizar enterramientos jueves 24 de febrero de 2022 , 12:24h El portavoz popular, Javier Morales, espera que el equipo de gobierno tenga en cuenta las alegaciones del Grupo Popular que mejoran los procedimientos a seguir en el camposanto El portavoz del Partido Popular de La Mojonera, Javier Morales ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de la localidad en el que el Grupo Popular expone varias enmiendas al reglamento regulador del cementerio municipal que se aprobó en el último pleno y que desde el PP consideran "discriminatorio" para los vecinos. Morales señala que en esta ordenanza hay aspectos que no se han tenido en cuenta desde el equipo de gobierno y que suponen un perjuicio para los mojoneros que tienen a sus familiares en el camposanto. Es por ello que insiste en la necesidad de que el equipo de gobierno acepte las enmiendas del Partido Popular para solventar algunos problemas que podrían surgir a la hora de aplicar este reglamento regulador. En este sentido el portavoz popular explica que durante el pleno, y tras un intenso debate, el equipo de gobierno apoyó cambiar uno de los aspectos recogidos en la ordenanza en el que se especificaba que el alcalde era el que tenía que dar permiso para que un entierro se pudiera llevar a cabo. Ahora, gracias al Partido Popular, este conflictivo punto se ha modificado. "No tenía ningún sentido que solo el alcalde pudiera dar orden de enterramiento ya que en el caso de que una persona falleciera en fin de semana o en día de fiesta es imposible que en el Ayuntamiento te faciliten la licencia de sepultura, por encontrarse cerrado. Ahora gracias al PP hemos conseguido que en esos casos sea el encargado de los servicios del cementerio quien autorice la inhumación sin necesidad de generar un problema burocrático a los familiares del fallecido", afirma. Otra de las propuestas del Partido Popular es que la ordenanza contemple los derechos de las personas con discapacidad reducida o movilidad reducida para poder mantener limpios los nichos de sus familiares. Según Javier Morales estas personas no pueden adecentar las tumbas de sus seres queridos si están en una tercera o cuarta planta, a pesar de ser de obligado cumplimento bajo sanción, por ello el PP solicita que en se prioricen los nichos de la primera y segunda planta para personas que no pueden acceder fácilmente a los de más altura. "En el reglamento actual no se reconoce la tesitura a la que tienen que hacer frente estas personas que no tienen un acceso adecuado a los nichos, y encima serían sancionadas con multas abusivas porque el Ayuntamiento no adquiere elevadores y no ha eliminado las barreras arquitectónicas que hagan posible estas labores", manifiesta. Javier Morales lamenta que sean los vecinos los que tengan que pagar siempre la "ineficacia" del equipo de gobierno y solicita además que en ningún caso una persona fallecida se entierre en un nicho que presente un estado de deterioro considerable y que no haya sido reformado por los servicios municipales. "Todos queremos que el nicho donde reposan para siempre nuestros seres queridos presente unas condiciones adecuadas y no es de recibo que, simplemente por cumplir con un reglamento, se entierre a las personas en un nicho antiguo que ha quedado libre y que se encuentra con grietas, humedades o derrumbes, en lugar de enterrarlo en uno nuevo y reparar el deteriorado antes de que acoja otro cuerpo", manifiesta. Finalmente Javier Morales espera que el equipo de gobierno recapacite y acepte las enmiendas del Partido Popular, enmiendas sensatas que sólo vienen a facilitar las reglas que se deben cumplir en el cementerio para que siga siendo un lugar de reposo eterno en el que se siga respirando paz y tranquilidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Javier Morales toma las riendas del PP en La Mojonera El PP pide al alcalde de La Mojonera la convocatoria urgente de la comisión Covid-19

