Capital PACMA, contra la adopción de cotorras silvestres en Almería jueves 24 de febrero de 2022 , 12:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los animalistas consideran que «la solución no pasa por meterlas en jaulas» El Partido Animalista PACMA se posiciona en contra de la iniciativa «Adopta una cotorra» propuesta por la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos, ante la sobrepoblación que acusa la ciudad. La formación política animalista explica que, aunque se trate de un avance respecto a los métodos letales que se han llevado a cabo en ciudades como Madrid, «enjaular animales, especialmente a aquellos que jamás han estado en cautividad, podría traer consecuencias nefastas para ellos». PACMA apoya métodos alternativos a la matanza de aves que, en sus palabras «parece ser una de las propuestas preferidas por numerosos consistorios españoles», pero afirma que privar de libertad a las aves no es una solución aceptable. Eduardo Milla, coordinador del Partido Animalista en Almería, apunta que la esterilización de los machos es un método adecuado de control aunque suponga un cierto nivel de estrés para el animal a la hora de su captura: «es indudable que hay que abordar la situación de las cotorras, pero creemos que la estrategia debe centrarse en impedir que nazcan más, no en enjaular a las que ya están». La propuesta del Ayuntamiento de Almería sobre la esterilización de los huevos ha sido bien recibida por la formación animalista. Las cotorras son animales que tienden a emparejarse de por vida con el mismo compañero, por lo que su separación sistemática a raíz de la captura y no retorno de machos, explica PACMA, sería «demoledora». Contra las campañas de desprestigio Es frecuente que los ayuntamientos realicen campañas mediáticas en los meses previos a la toma de decisiones potencialmente polémicas. Esto ocurre también con el control de las aves como cotorras y palomas, a las que fácilmente se les cataloga como «invasoras«. Desde PACMA, explican que las administraciones comienzan dando a conocer una situación, implicando a los vecinos y organizaciones y sumando apoyos para crear un gran problema y presentar una solución relativamente rápida. «Los consistorios deben mostrarse resolutivos, y las campañas de desprestigio les proporcionan herramientas para aplicar soluciones pudiendo justificarlas por causa de fuerza mayor aunque sean éticamente dudosas«, argumentan. Es el caso de la matanza de aves a tiros que trae de cabeza a los colectivos animalistas de toda España, si bien los ciudadanos que no se identifican de forma directa con estos movimientos también llegan a considerar que son «métodos radicales». El Partido Animalista lleva años presentando proyectos de control no cruentos para diferentes tipos de especies, obteniendo resultados favorables. «Impulsamos y asesoramos a todas las administraciones interesadas a desarrollar métodos amables con los animales a la vez que se da solución a los requerimientos de los ciudadanos, pero también nos aseguramos de que las alternativas a la matanza de animales no les supongan otro tipo de sufrimiento; no es cuestión de aceptar cualquier respuesta que no sea el sacrificio», explica Milla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

