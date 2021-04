Capital El Ayuntamiento reparte 150 sobres de semillas entre los tres huertos urbanos viernes 09 de abril de 2021 , 17:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Agricultura, Juanjo Segura, ha entregado este viernes estos kits a los representantes de las asociaciones vecinales



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Agricultura, ha repartido entre los tres huertos urbanos municipales 150 sobres de semillas ecológicas de variedades locales “para seguir potenciando estas plantaciones que tanto éxito están teniendo en los barrios”. Así lo ha explicado el concejal Juanjo Segura, que este viernes ha hecho entrega de estos kits a los representantes de las tres asociaciones vecinales responsables de las plantaciones: Ramón Santiago y Beltrán Reche, de la asociación vecinal de Piedras Redondas; Luis Miguel Martínez, de La Palmera, en Los Ángeles; y Ernesto Fajardo, de Amatisteros, en el barrio de Araceli.



Este reparto de semillas hortícolas de variedades locales está encuadrado dentro del Proyecto Ecológico 'Andalhuerto' de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía. “Con la adhesión a este proyecto perseguimos un doble objetivo: seguir potenciando los huertos urbanos sociales de autoconsumo y también el uso de variedades hortícolas autóctonas de libre polinización, es decir, no son semillas híbridas de un solo uso, sino que, a partir de estas semillas, se pueden seguir obteniendo semillas para futuras plantaciones”, ha explicado el concejal de Agricultura. La participación en esta iniciativa supone, además, la inclusión de los Huertos Municipales de Almería en el Mapa de Huertos Urbanos de Andalucía.



Asimismo, Segura ha agradecido la implicación de las asociaciones vecinales: “Sin su ayuda no hubiese sido posible poner en marcha el proyecto de huertos urbanos que tanto éxito está teniendo”. Además, el concejal ha recordado que justo ahora se cumple un año desde que arrancase esta iniciativa con la que “hacemos una labor integradora en los barrios”. Es por ello que ha asegurado que “van a seguir contando con el apoyo del Ayuntamiento, para seguir manteniendo estos tres huertos y podamos contar con otros nuevos”.



Por su parte, los representantes vecinales han querido agradecer al Consistorio almeriense la entrega de esto kits que contienen cada uno 50 sobres de semillas autóctonas como acelga de penca blanca de Almería, el brócoli morado de Huelva o lechuga romana aceitosa de algodonales de Cádiz, entre otras. Los tres han coincidido en que la puesta en marcha de esta iniciativa ha sido “muy buena” para el barrio, ya que han conseguido implicar a muchos vecinos y es “una satisfacción” ver crecer las plantas y obtener la cosecha.

Uso social a solares vacíos

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Almería ha conseguido transformar solares vacíos en huertos urbanos, totalmente accesibles y disponibles para uso social, para realizar actividades con diferentes colectivos, además de para mejorar la conciencia medioambiental. "Con estos espacios hemos logrado mejorar el entorno y el paisaje, crear una conciencia de sostenibilidad ambiental muy interesante y favorecer la reducción de la huella de carbono en la ciudad", ha señalado Segura.

