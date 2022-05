Capital El alcalde dice que el proyecto Puerto-Ciudad no será contra la opinión del Club de Mar miércoles 18 de mayo de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, asegura que, cuando llegue el momento “el primero con el que el Ayuntamiento se sentará a hablar, será con el Club de Mar, un activo social y deportivo importantísimo” “El Ayuntamiento de Almería jamás acometerá obras de urbanización en el marco del proyecto Puerto Ciudad en contra de la voluntad de los socios del Club de Mar”. Zanja así el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, las posibles dudas que pudieran tener algunos almerienses respecto al proyecto definitivo del Puerto Ciudad en el entorno de este club. De hecho, el regidor ha puesto de relieve que el Club de Mar de Almería “es un activo social y deportivo importantísimo para la ciudad, al que hay que mimar, hay que cuidar y hay que apoyar sin fisuras”. Estas declaraciones, realizadas en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación respecto a planteamientos futuros sobre la integración del Puerto de Almería en la ciudad, han querido dejar también claro que “el Club de Mar de Almería es una concesión del Puerto, no del Ayuntamiento, de modo que cualquier modificación respecto a esa concesión la tiene que hablar el Club con la Autoridad Portuaria, puesto que el Ayuntamiento de la capital no es propietario de ese suelo”. De cualquier modo, el alcalde se ha mostrado rotundo a la hora de aclarar que el proyecto del Puerto Ciudad que se va a acometer primero, en el marco de una serie de fases que irán desarrollándose a lo largo de los años, tiene que ver con la urbanización de terrenos desde el muelle de San Miguel al muelle de Levante. Y, en cualquier caso, ha repetido, “el Ayuntamiento no acometerá obras de urbanización en el entorno del Club de Mar que vayan en contra de la voluntad de sus socios”. Acuerdo con todas las partes Y, en este sentido, entiende Ramón Fernández-Pacheco que cuando llegue el momento, “la Autoridad Portuaria será capaz de llegar a un acuerdo en el que todas las partes nos sintamos satisfechas y cómodas para acometer el mejor proyecto de Puerto Ciudad posible”. Ha remarcado, además, que el Proyecto Puerto Ciudad nace con una vocación muy ambiciosa y lo que se ha presentado en el marco de la jornada ‘Actuaciones Puerto-Ciudad en el Puerto de Almería’, organizada por la Asociacion Internacional para la Colaboración con los Puertos y las Ciudades (RETE), “no es el proyecto definitivo”. El Proyecto Puerto Ciudad es una operación que ocupa muchos años y una inversión muy elevada, lo que ha llevado a priorizar y a empezar por aquella zona de la que se van a disponer los terrenos. Por lo pronto, se comenzará con esa primera fase del muelle de Levante, pero con la idea de seguir avanzando e integrar y reconquistar terrenos portuarios para la ciudad. Esto, ha dicho, supone derribar vallas y lograr una integración total en el futuro. Y todo, ha concluido Fernández-Pacheco, sin olvidar que el Puerto Ciudad “es una oportunidad histórica. Nunca más la ciudad va a disponer tal cantidad de suelo en el centro de Almería para decidir qué se hace con él, incluidas mejoras de la proyección turística almerienses y también de la proyección cultural”. “Almería es una ciudad de vocación mediterránea y, de un tiempo a esta parte, ha vivido de espaldas al mar. Queremos volver a reconquistarlo y lo vamos a hacer con el proyecto de Puerto Ciudad en el que se viene trabajando desde hace tiempo”, ha recordado el alcalde, quien ha insistido en que “el último hito ha sido la aprobación por parte del Consejo de Administración del Puerto de Almería del borrador del convenio por el que el Ayuntamiento va a disponer de los terrenos para poder licitar las primeras obras de urbanización”. Por lo pronto, “el Ayuntamiento está ahora mismo en una fase de fiscalización de ese convenio para poder aprobarlo también en Junta de Gobierno Local y, una vez aprobado y firmado, buscar la financiación suficiente para acometer las primeras obras de urbanización”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.