Capital El alcalde entrega la bandera de la ciudad a ISE CB Almería Junior para el Campeonato de España martes 18 de mayo de 2021 , 16:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco recibe a las jugadoras y les anima a que “disfrutéis con el deporte y seáis nuestras embajadoras en el torneo”



Campeonas de Almería y terceras de Andalucía, el equipo ISE CB Almería Junior participará en el Campeonato de España de Baloncesto Femenino que se celebrará del 23 al 27 de junio en Punta Umbría, Huelva. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido a las jugadores para desearles suerte y entregarles una bandera de la ciudad “para que la podáis lucir en el torneo, y seáis nuestras embajadoras”. Por parte del equipo, su capitana, Carmen Cazorla, le ha llevado una camiseta del club, con su nombre estampado, en agradecimiento “por el apoyo que el Ayuntamiento siempre da al deporte base”.



El alcalde, que estaba acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, les ha explicado a las jugadoras que “desde el Patronato Municipal de Deportes hemos intentado durante la pandemia que el deporte no pare, y dentro de las limitaciones lógicas por la pandemia, el deporte federado ha seguido entrenando en las instalaciones municipales, lo que pensamos os ha ayudado desde el punto de vista físico, anímico y técnico”. El nuevo presidente del club de baloncesto, Ángel Ruiz, que estaba acompañado por el presidente saliente, Paco Rueda, ha valorado “el esfuerzo del Ayuntamiento, que siempre lo tenemos al lado para lo que necesitamos”.



Y es que el deporte base es la esencia y el principal objetivo del PMD, “Uno de los propósitos de este Equipo de Gobierno es fomentar la práctica deportiva como un elemento básico para el desarrollo de una ciudad saludable. Y el trabajo conjunto del PMD, escuelas deportivas, familias y los chavales está dando sus frutos”, indica Ramón Fernández-Pachecho.



El equipo IES CB Almería Junior está compuesto por jugadoras muy jóvenes, de 15 y 16 años, de gran calidad. Entre ellas, Gemma Núñez juega en la posición de base y ha formado parte de la Selección Española Junior. En este sentido, el CB Almería realiza un excelente trabajo con la cantera. Este año tiene 423 alumnos y 27 entrenadores, y en el acto celebrado en los jardines de la Alcaldía también ha participado su gerente, César Martínez.



Ramón Fernández-Pacheco ha concluido deseando a las jugadoras que “disfrutéis de la experiencia y llevéis con orgullo el nombre y la bandera de la ciudad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

