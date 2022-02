Capital El alcalde felicita a Ricardo Salvador por el XV Pregón Macareno domingo 20 de febrero de 2022 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acompañado por Carlos Sánchez, Ana Martínez Labella, Diego Cruz y el diputado Manuel Guzmán, Fernández-Pacheco asiste a la lectura del pregón de la Hermandad Macarena en la que es antesala de la Semana Santa 2022 El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a Ricardo Salvador Moriñigo por la lectura del XV Pregón Macareno que ha recitado este sábado ante decenas de cofrades, amigos y miembros de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, reunidos en la iglesia de San Ildefonso de Toledo. Acompañado por los concejales Carlos Sánchez, Ana Martínez Labella y Diego Cruz, el primer edil ha asistido a la lectura del pregón que, en la antesala de la Semana Santa 2022, ha organizado la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza Macarena y Nuestra Señora del Rosario. Invitado por el hermano mayor Adrián Martínez Carretero, el alcalde ha participado en uno de los actos más significativos de la Hermandad antes del inicio de la Semana Santa y que en esta ocasión ha tenido al economista Ricardo Salvador Moriñigo como protagonista. Salvador es desde junio del año pasado uno de los miembros laicos del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos del Obispado de Almería y ha sido presentado en el acto por el sacerdote José María Sánchez García. En la lectura del XV Pregón Macareno, Ricardo Salvador ha tenido palabras para estos dos años sin cofradía en la calle, para la Semana Santa vivida en el barrio Plaza de Toros (“donde siempre es Miércoles Santo a las siete y veinte de la tarde”, ha dicho), para los hermanos mayores, los costaleros y los vecinos, y fundamentalmente, para las tres imágenes que conforman la Hermandad de la Macarena que cada Miércoles Santo (no lo hacen desde 2019 por la pandemia por COVID) procesionan por las calles de la capital. La próxima salida está prevista para el 13 de abril próximo cuando las imágenes salgan a partir de las siete de la tarde de la iglesia parroquial de San Ildefonso de Toledo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

