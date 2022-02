Opinión El motín de Ayuso Moises Palmero Aranda Más artículos de este autor Por domingo 20 de febrero de 2022 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dos hundimientos han coincidido esta semana en nuestras vidas. El primero una gran tragedia en las costas de Terranova, donde el “Villa de Pitanxo” se enfrentó a un temporal con el motor estropeado, por lo que el barco no pudo encarar las olas de proa y quedó a su merced. Sus tripulantes se repartieron en cuatro botes salvavidas, pero la fortuna fue esquiva con los mayoría y solo tres sobrevivieron. A los demás, 9 fallecidos y 12 desaparecidos, solo nos queda llorarles, e intentar traerlos de vuelta a casa, pero no será fácil. Descansen en paz. El segundo, lejos de ser un accidente, es una negligencia de su capitán, o mejor dicho de su segundo de abordo, que queriendo amedrentar a su mejor, pero rebelde, oficial de cubierta, la he empujado a un motín de consecuencias impredecibles. Opinar sobre un barco que el mar está zarandeando es un poco atrevido, porque cualquier ola, por pequeña que sea, o decisión de la tripulación, lo puede hacer volcar o estabilizar. Sería más fácil opinar a toro pasado, pero no hay que ser muy avispado para adelantar que se masca la tragedia y que cuando vuelva la calma tras la tempestad, habrá un crespón sobre la bandera del patriótico charrán. Anoche Casado se la tuvo que envainar. Pensaba en la espada siguiendo la metáfora, pero si le preguntamos a Esperanza Aguirre, a Cayetana Álvarez de Toledo o a la propia Ayuso, a lo mejor opinan que esto no es cuestión de espadas, sino de otros atributos de los que los hombres han presumido a lo largo de la historia y que ya va siendo hora de desterrar de nuestra sociedad. De cómo terminará esta “rebelión a bordo” todos lo tenemos claro. Habrá nueva capitana, porque Casado lleva dando tumbos desde que llegó, sin saber en quien puede confiar, dentro y fuera de su partido, para llegar a buen puerto. Y da igual si Ayuso ha aprovechado su posición para beneficiar a su familia, en este país, hemos perdonado a otros picaros y ladronzuelos, porque nos caen graciosos, son contestatarios y, sobre todo, es lo más importante, pueden conseguir más votos que los demás. Entre las amotinadas, para apaciguar el malentendido, quieren la cabeza de Teodoro García-Egea, al que señalan como responsable de todos los conflictos internos con el único objetivo de salvaguardar a su jefe, y yo estoy de acuerdo con ellas. Para mi opinión, son este tipo de personajes los que hay que desterrar de la política porque bajo su cargo de asesor, de estadista, de consultor, o como quieran llamarlo en cada partido, enmarañan la política jugando a intentar ser más listo que los demás y maquinando estrategias, trampas, zancadillas a sus rivales con los que poder chantajearlos, amedrentarlos, eliminarlos o contenerlos. Políticos que actúan en la sombra, que susurran a sus señores, que desaparecen entre bambalinas, herederos de los pensamientos de Maquiavelo, Richelieu o Napoleón para los que el fin siempre justificaba los medios. Si hay que espiar se espía, si hay que señalar de corrupción a tu propia compañera se señala, si hay que mentir a los votantes se miente, si hay que sacrificar a quien manejó las cajas B se sacrifica, si hay que pactar con la ultraderecha se hace, si hay que poner en marcha la maquinaria de las cloacas del estado se ponen, pero lo importante es mantenerse en el poder, sobrevivir a las tormentas, estar posicionados para cuando llegue la oportunidad. Políticos valorados en los partidos, porque entre la confusión, entra las muchas opciones para actuar, siempre ofrecen un camino, una idea, una solución que los demás no encuentran, porque son capaces de olvidarse de las leyes, de la ética, de la decencia, del juego limpio. Políticos aplaudidos mientras aciertan y las cosas van bien, pero que son los primeros en caer cuando las cosas se tuercen, como le pasó a Iván Redondo en el PSOE, como le va a pasar Teodoro García-Egea. Esta vez su error, como siempre suele pasar, ha sido el de infravalorar a su adversario, el de pensar que Ayuso agacharía la cabeza, daría un paso hacia un lado, avergonzada por el fraudulento contrato. Lo que no esperaba es que la Presidenta de Madrid, hiciese como Bárbara Rey en su momento, cuando reconoció haber grabado al Rey, su amante, su confidente, su mecenas, para chantajearlo antes de anunciar que la querían matar. El resultado es el mismo, los poderosos deciden cuidar a las que iban a ser sus víctimas, porque si les pasase algo todos le señalarían. Pero Casado no es el Rey, y su cabeza está a punto de rodar, aunque primero sacrificará a su amigo Teodoro, a ver si consigue salvar la nave y mantenerse en la poltrona. Moises Palmero Aranda Natural de El Ejido, Almería. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería. Desarrolla su trabajo en el mundo de la Educación Ambiental desde la Asociación El árbol de las piruletas, donde ha utilizado la literatura como una herramienta más de sensibilización. Es autor y narrador de cuentos infantiles, entre los que destaca El árbol de las Piruletas y Un delfín entre las estrellas (próxima publicación) Secretos en el Sendero, nueve relatos de misterio donde se mezcla literatura, senderismo y geocaching, es su primera publicación en solitario. 32 motivos para no dormir; Pasos en la oscuridad; Taller de cuentos; 12 caricias; 13 muertes sin piedad; Ángel de nieve; Ulises en la isla de Wight; Crímenes callejeros; El oasis de los miedos; Letras para el camino, El mar, la mar, Relatos Velezanos V son algunas antologías donde aparecen sus relatos. Colabora en Candil Radio con los programas “La mirada del delfín viajero” y “Letras de Esparto”. En radio UAL dirige y presenta el programa de entrevistas Radio Ecocampus. 