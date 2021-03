Capital El alcalde inaugura la Escuela de Hostelería y Turismo del 'Grupo Innova Humana' miércoles 31 de marzo de 2021 , 20:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco felicita a la iniciativa privada por emprender en materia de formación y anima a los alumnos a aprovechar la oportunidad de acceder a un empleo en un sector estratégico como la hostelería





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado la Escuela Superior de Formación en Hostelería y Turismo del 'Grupo Innova Humana' y ha saludado a los 60 primeros alumnos que realizan cursos remunerados de Hostelería y de Bar y Restaurante en el marco del Plan ‘Almería T-Integra con Empleo’, más conocido como POEFE, y que les permite obtener un certificado profesional y más facilidades de acceder a un puesto de trabajo en un sector estratégico como es la hostelería en este caso.





Acompañado por el concejal delegado del Área de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, el regidor ha tenido palabras de felicitación hacia la empresa privada por emprender en materia de formación y, a la postre, crear empleo, además de, en este caso, hacerlo en pleno corazón del casco histórico y en un edificio singular como es el que hace esquina entre las calles La Reina y Arráez.



Fernández-Pacheco ha tenido la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones del 'Grupo Innova Humana' destinadas a la formación de estudiantes en hostelería y de saludar a los alumnos que, en el marco del POEFE, cursan ya ‘Operaciones Básicas de Cocina’ y ‘Operaciones Básicas de Bar y restaurante’. A ellos les ha deseado suerte y les ha pedido que aprovechen la oportunidad de obtener un certificado profesional que después les pueda abrir las puertas del mercado laboral.





Más de 200 alumnos en formación



Estos sesenta alumnos forman parte de los más de 200 que ya se están formando en diferentes itinerarios formativos del programa ‘Almería T-Integra con Empleo’. Un programa dotado con casi 10 millones de euros de inversión y que desarrolla el Ayuntamiento de Almería con el Fondo Social Europeo, que aporta el 80%, para ofrecer a 1.350 almerienses desempleados, muchos en situación vulnerable, una formación remunerada que les permita desarrollarse como profesionales cualificados en sectores económicos emergentes en la ciudad. Es decir, en sectores que, hoy en día, buscan una cualificación concreta para ocupar distintos puestos de trabajo, ha recordado el alcalde.



Para Fernández-Pacheco, ésta es una apuesta firme del Área de Economía y Función Pública por generar economía y favorecer empleo, puesto que, “si bien el Ayuntamiento no tiene competencias en empleo, sí que le incumbe esta materia y trabaja para ofrecer alternativas a los almerienses. Más si cabe, en una situación de crisis como la que se vive actualmente”, ha indicado.



En el marco del acto inaugural de la Escuela Superior de Formación en Hostelería y Turismo, el alcalde ha animado a seguir por este camino tanto a los promotores de esta iniciativa privada, a los que ha agradecido su fuerza emprendedora, como a los alumnos que han optado por la mejor vía para luchar contra el desempleo.





La demanda del sector

Por su parte, los responsables del 'Grupo Innova Humana', Óscar Palomino y Lucía Gómez Valenzuela, han destacado la "ilusión por un nuevo proyecto en el que se forman 60 personas gracias al POEFE y que han dado vida al barrio". Aseguran que es una de las pocas escuelas de hostelería ubicadas en pleno casco antiguo de una ciudad en España y se felicitan por la demanda que ya están recibiendo por parte de los hosteleros que buscan profesionales formados y cualificados. Y en esta formación, la escuela recién inaugurada es "sinónimo de innovación y emprendimiento", aseguran.

