Capital El alcalde, "orgulloso por el impecable desempeño de la Policía Nacional en Almería" jueves 30 de septiembre de 2021 , 19:06h

Fernández-Pacheco asiste al acto institucional por el Día de la Policía, elogia al Cuerpo por la tranquilidad y confianza que transmite y se muestra satisfecho de la cooperación y coordinación con Policía Local



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado “orgulloso por el impecable desempeño de la tarea de la Policía Nacional en Almería siempre y, más si cabe, en unos momentos (los de la pandemia) de incertidumbre, preocupación y miedo” y ha felicitado al Cuerpo y al comisario Rafael Madrona con motivo de la celebración del Día de la Policía 2021.



Acompañado por las concejalas María Vázquez, María del Mar García Lorca y Ana Martínez Labella, el regidor ha asistido al acto institucional celebrado en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, donde ha felicitado a Policía Nacional por “la tranquilidad y confianza que transmite” y ha aprovechado para mostrar su “satisfacción por la cooperación y coordinación” que mantiene con Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.



El acto institucional ha servido para, coincidiendo con el día de los Ángeles Custodios que se celebra el próximo 2 de octubre, reconocer a los doce agentes de Policía Nacional que se han jubilado en el último año y para entregar las cruces del mérito policial a 29 policías y a tres personas ajenas al cuerpo pero que han sido merecedoras del ingreso en la orden. El acto ha terminado con el homenaje a los policías caídos en el desempeño de su labor y la interpretación del himno de la policía nacional.



La pandemia y la actuación de la Policía Nacional desde el inicio del confinamiento al día de hoy han marcado los discursos tanto del alcalde, como del comisario de Almería y del subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel de la Fuente, que han intervenido ante el público y una mesa de autoridades en las que han estado presentes la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, el presidente de la Diputación Provincial, el general de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión y el coronel de la Guardia Civil en Almería, además del presidente de la Audiencia Provincial de Almería.





Sanitarios

“En este último año, habéis dado lo mejor de vosotros”, ha dicho Rafael Madrona, que ha hecho especial mención a los sanitarios almerienses, con los que Policía Nacional ha trabajado codo con codo durante meses y con los que se ha trabado una unión que les ha llevado a, entre otras cosas, editar un calendario para 2022 y publicar un libro de cuentos infantiles cuya recaudación irá destinada a la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional y de la asociación de autismo Dárata.





Tasas de criminalidad

El alcalde ha puesto en valor, además, la garantía que Policía Nacional supone de cara a salvaguardar la libertad y seguridad de los almerienses. "Sois reflejo de una sociedad moderna" y capaces de transmitir "tranquilidad y confianza, incluso en los momentos más duros de la pandemia". No en vano, ha subrayado Fernández-Pacheco, su labor repercute en las tasas de criminalidad de Almería que, tal y como ha indicado el comisario, están "cinco puntos por debajo de la media de criminalidad de España".

