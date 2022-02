Capital El alcalde se reúne con la presidenta saliente de la Asociación Alba y con el nuevo presidente de la entidad jueves 03 de febrero de 2022 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha agradecido a Mercedes Vico su “inmensa labor” al frente de una entidad que hace un “magnífico trabajo en favor de las personas con adicciones, sus familias y toda la sociedad almeriense” El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido un encuentro en la sede de Proyecto Hombre con el nuevo presidente de la Asociación Alba-Proyecto Hombre, Ángel Iturbide, y con la presidenta saliente, Mercedes Vico, en el que el regidor ha agradecido a ésta la “inmensa labor” que ha realizado durante una década al frente de una entidad que hace “un magnífico trabajo en favor de las personas con adicciones, sus familias y de toda la sociedad en su conjunto”. Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el primer edil ha ofrecido al nuevo presidente de la Asociación Alba-Proyecto Hombre y a la nueva directiva, “la colaboración constante del Ayuntamiento” y una mano tendida de cara a facilitar cualquier actividad, taller o programa que pueda requerir de espacio en la vía pública o de cualquier medio que dependa de la entidad local, algo que, por otra parte, se viene haciendo de forma habitual. La relación que mantiene el Ayuntamiento con una asociación que es “tabla de salvación” para muchas familias es “estrecha” y así lo seguirá siendo, ha confirmado el alcalde a la directora de Proyecto Hombre, Ana Mazón, que ha recordado cómo este año la asociación celebra su 20 aniversario y se están organizando una serie de eventos para dar “mayor visibilidad” a un trabajo que va desde la prevención al tratamiento y posterior seguimiento de las adicciones, sin dejar nunca de lado el acompañamiento a las familias. Un trabajo que sólo en el último año llegó a más de 500 jóvenes a través de diferentes talleres y programas de prevención en centros educativos y de otro tipo, y que sumó la atención a casi 200 personas en tratamiento. “Respaldada por mi alcalde” La renuncia de Mercedes Vico a la presidencia de la asociación Alba “nada tiene que ver con dejar la entidad”. Al contrario, tal y como ha apuntado al alcalde, continuará como voluntaria y no se desligará, “de ninguna manera” de un proyecto al que se unió hace ya más de 20 años. Apoyará a la nueva directiva “en todo lo que haga falta”. Por lo pronto, ha agradecido a Fernández-Pacheco que “siempre haya tenido las puertas abiertas para la asociación Alba-Proyecto Hombre”. “Da una gran seguridad que el alcalde de tu ciudad siempre respalde las acciones de la entidad. Dan ganas de seguir adelante”, ha dicho. La nueva junta presidida por Ángel Iturbide, delegado del periódico Ideal hasta su jubilación hace ahora un año, cuenta también con la subdirectora de La Voz de Almería, Antonia Sánchez Villanueva, y la periodista de Canal Sur radio, María Jesús Recio. La junta queda completada con la abogada Inmaculada Sánchez (como vicepresidenta de la asociación) y con Miguel López. La junta renovada buscará, además de mayor visibilidad en la sociedad almeriense, dar un impulso todavía mayor a la prevención, ha señalado la directora de Proyecto Hombre, que cuenta con subvenciones de distintas administraciones públicas. Entre ellas, la del Ayuntamiento de Almería, subraya la concejala Paola Laynez, que ha apuntado cómo en el Presupuesto de 2022 se ha vuelto a incluir la subvención municipal para el ‘Programa Faro’. Un programa de atención, información y orientación a personas que acuden por primera vez a Proyecto Hombre en busca de ayuda. Se trata de ofrecer, a través de este proyecto, una atención personalizada mediante entrevistas clínicas orientadas a la demanda, en las que se evalúa y analiza la situación de cada caso para ofrecer posteriormente la ayuda adecuada, bien sea información, derivación a recursos de tratamiento o motivación para el inicio de un programa concreto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

