Provincia El Berja CF se hace con la victoria en Cantoria miércoles 05 de octubre de 2022 , 09:01h Importantísima victoria la conseguida este domingo por el Berja CF en el derbi provincial ante el Cantoria, en un campo complicado por sus dimensiones y ante un rival complejo. Tres puntos con los que el equipo aurinegro ya inaugura el casillero en este inicio de Liga y que le aúpa a la zona media de la clasificación. El Berja se encontró en Cantoria un partido como preveía. Un rival con las ideas claras y estilo de juego muy directo. Así, en la primera parte no hubo dominio claro de ningún equipo, con posesión repartida y una primera mitad marcada por las continuas interrupciones del juego por faltas, saques de esquina y de banda, que beneficiaban al juego de los locales. Pese a ello, los aurinegros consiguieron generar peligro y disponer de hasta tres ocasiones de gol, mientras que los locales también intentaban abrir el marcador con un balón de cabeza al larguero. Sin embargo, los que conseguirían abrir la lata serían los virgitanos, en el minuto 38 con el que a la postre sería el único gol del partido. Un buen pase de Amaro y una gran definición de Dani, colocaban el 0-1 en el marcador. A partir de ahí, el equipo aurinegro supo hacer el partido que tenía que hacer. "Lo hablamos en el descanso, que si manteníamos la portería a cero conseguiríamos los tres puntos. Los cambios funcionaron bien con buen actitud y nos dieron refresco, y todo el mundo defendió bien los saques de banda y saques de esquina que se concentraron en los últimos minutos", señaló el técnico del Berja CF, Vicente García Taboada, tras el partido. Un encuentro que fruto de esas continuas interrupciones contó con un descuento en la segunda mitad de más de siete minutos. " Es importante la respuesta a nivel defensivo del equipo y sobre todo en las acciones de saque de banda, córner y balón parado en general, porque veníamos de encajar en la primera jornada dos goles de saque de banda. Estamos muy contentos por habernos adaptado a un contexto distinto al que estamos acostumbrados", incidía García Taboada. 0 CD CANTORIA 2017: Guillermo Carreno; Mohammed Saadi (54? Francisco Javier Fernández); Agustín Gómez, Miguel Castillejo; Antonio Cerrillo (54? Leontino Aguilera); Guillermo Cruz (75? Germán Parra); Joaquín Arriaga; Raúl Amorós, Abdou Diop; Miguel Ángel de Haro (54? Juan José Capel); Darius Sicoe.

1 BERJA CF: Raúl Martínez; Jero (63? Jorge Cabral); Montes; Zakaria; Aaron Núñez (78? Brian); Amaro (63? Adrián); Alonso Soler; Dani (90? Nicolás); Miguel Ángel (88? Flavio); Tomás Dopazo (70? Castillo).

GOLES: 0-1 (38?) Dani.

GOLES: 0-1 (38?) Dani.

ÁRBITROS: Antonio Cabrera, Nerea Almagro y Carlos Garrido. Vio amarilla por los locales Guillermo Cruz (36?). Vieron amarilla por el Berja CF Zakaria (34?), Jorge Cabral (87?), Pablo Montes (90?) y Raúl Martínez (90?).

