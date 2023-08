Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El Almería busca su primera victoria en casa ante el Celta martes 29 de agosto de 2023 , 10:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Almería, que ocupa el penúltimo puesto de la clasificación con un solo punto en tres partidos, recibe el viernes al Celta de Vigo, que tampoco ha ganado aún en la Liga. Los rojiblancos, que empataron el sábado en Cádiz (1-1), han reanudado los entrenamientos con la baja del central Edgar, expulsado por doble amonestación. El equipo dirigido por Vicente Moreno quiere aprovechar el último partido antes del parón de selecciones para sumar su primera victoria en el Power Horse Stadium, donde ha perdido sus dos encuentros anteriores ante el Mallorca (0-1) y el Sevilla (0-2). El Celta, por su parte, llega con un punto tras empatar con el Granada (1-1) y caer ante el Las Palmas (0-2) y el Barcelona (1-3). El Almería confía en el buen momento de forma de sus delanteros, que han marcado los dos goles del equipo en la Liga. El argentino Lucas Boyé anotó en la primera jornada ante el Mallorca y el brasileño Ramazotti hizo lo propio en Cádiz. El Celta, en cambio, solo ha marcado dos tantos en tres partidos, ambos obra de su estrella Iago Aspas. El partido se disputará el viernes a las 22 horas y será arbitrado por José Luis Munuera Montero. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.