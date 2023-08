Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Ya es oficial: Los bares nos clavan Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 30 de agosto de 2023 , 10:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los bares son lo más de lo más. Son el lugar donde nos reunimos con los amigos, donde disfrutamos de unas tapas y unas cañas, donde nos sentimos como en casa. Los bares son parte de nuestra cultura y de nuestra economía. Por eso, sabemos que lo han pasado mal con la pandemia y que han tenido que cerrar o reducir su aforo. Por eso, no nos importaba pagar un poco más por sus servicios, porque queremos ayudarles a salir adelante... en fin, por ellos, no por nosotros (no sé cómo poner aquí una sonrisa irónica). Pero ojo, que hay una cosa que se llama abusar. Según el Banco de España, los precios de los bares han subido más de lo que deberían, más de lo que han subido sus costes. Eso quiere decir que sus beneficios han crecido exponencialmente, porque a eso hay que unir la precaria situación contractual del personal y que en los últimos tiempos se agravado. Al final nos están perjudicando a todos. ¿Por qué nos perjudican? Pues porque si pagamos más por lo mismo, tenemos menos dinero para gastar en otras cosas. Y si gastamos menos en otras cosas, la economía se resiente y crece menos. Y si la economía crece menos, hay menos empleo y menos ingresos para el Estado. Y si hay menos ingresos para el Estado, hay menos servicios públicos y más impuestos. Y así sucesivamente. Además, si los precios suben mucho y rápido, se crea inflación. Y si hay inflación, el Banco Central Europeo se pone nervioso y sube los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, se encarece la deuda pública y privada. Y si se encarece la deuda pública y privada, tenemos un problema muy gordo. Visto de este modo, se diría que son los culpables de todo, y no es eso. Lo que en resumen quiero decir, es que esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Hoy los bares siguen llenos, cierto, pero escuchen... escuchen... la bebida es muy cara, las tapas se cobran, las raciones se reducen... y las cenas con los amigos empiezan a cambiar de escenario, y nos vamos haciendo más caseros, pero no como en el Norte por el tiempo, sino por la "pasta". Así que, por favor, hosteleros y hosteleras, no nos claven con los precios. Dejen las clavadas para los palillos en las tapas. Sean razonables y ajusten las tarifas a los costes reale. Así nos harán un favor a todos y a ustedes mismos. Porque si eres justo con tus clientes, ellos te serán fieles y volverán a tu bar. Y así podrás seguir siendo parte de nuestra sociedad, pero con responsabilidad social. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 108 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes