El Almería recupera el partido de Leganés para ponerse al día en la Liga

El Almería recupera este miércoles el partido que tenía pendiente de disputar en Leganés, correspondiente la vigésimo primera jornada del campeonato y que tuvo que aplazarse debido a la nieve. La cita, en el Estadio de Butarque para que los rojiblancos, y su rival, se pongan al día en la Liga.

Una victoria pondría líder al conjunto almeriense con un punto por encima del Mallorca y tres respecto del Espanyol; el empate le situaría segundo, en ascenso directo, superando en un punto a éste último y teniendo a los baleares a la misma distancia, aunque por encima; mientras que una derrota dejaría todo como está, o casi. De hecho el Almería se mantendría tercero con los mismos puntos que el Espanyol y a dos puntos estaría el líder, Mallorca. Pero en este caso el Leganés se acercaría a tres puntos, ya que actualmente es cuarto a seis de nuestros representantes.

José Gomes recupera al máximo goleador del equipo, Sadiq, pero pierde por sanción a Samú Costa. Jorge Cuenca, que fue baja la pasada jornada, ya hace trabajo de campo, aunque el técnico portugués no decidirá hasta el último momento si cuenta o no con él, ya que como dijo en las vísperas del encuentro ante la UD Las Palmas, no quiere asumir riesgos. El central venía arrastrando unas molestias musculares.

El Almería visita al mejor local, el CD Leganés, que ha sumado 30 puntos en su campo con diez victorias y dos derrotas frente al Girona y Mallorca, si bien desde el cambio de entrenador está sumando de tres en tres. Dos triunfos en casa y uno a domicilio, en Girona.

Claro que el Almería es el segundo mejor visitante tras el Mallorca, y en este sentido los rojiblancos quieren dar su mejor versión en Butarque para tener opciones de conseguir un resultado positivo.

La expedición almeriense viaja este mismo miércoles, en vuelo chárter, a Madrid, donde quedará concentrado hasta el momento de trasladarse a Leganés.