El Almería se prepara para el Villarreal tras una semana intensa y productiva

sábado 09 de septiembre de 2023 , 16:12h

El equipo rojiblanco ha aprovechado el parón de la Liga EA Sports por los compromisos de las selecciones para corregir aspectos del juego y acoplar a los nuevos fichajes. El entrenador, Vicente Moreno, ha felicitado a sus jugadores por el trabajo realizado y se ha mostrado confiado en hacer un buen papel ante el Villarreal, que no atraviesa su mejor momento.

El Almería ha puesto fin a una semana atípica al no haber competición en la Liga EA Sports por los compromisos de las selecciones nacionales (también ocurrirá en octubre), pero también ha sido muy intensa y productiva. De hecho el propio entrenador, Vicente Moreno, alentaba a sus jugadores en la últimas sesión, celebrada este viernes en el Anexo, y les felicitaba por el trabajo realizado.

Han sido cinco jornadas de entrenamiento en las que el técnico ha podido corregir aspectos del juego y potenciar otros, haciendo un ensayo en el “partidillo” del jueves. En cualquier caso la semana no ha sido completa porque en una plantilla con tantas incorporaciones con la Liga ya iniciada hubiera sido idóneo disponer de todos los jugadores para ir acoplándolos, y no ha sido así.

Recordemos, en este sentido, que tras el encuentro frente al Celta de Vigo se marcharon hasta seis futbolistas con sus selecciones, caso del lateral Mendes, el central Kaiky, los centrocampistas Baba y Lopy, y los delanteros Koné y Lázaro. Contar con todos hubiera sido dar un paso adelante muy importante, pero el “virus” FIFA ha tenido incidencia, y lo seguirá teniendo, en el Almería.

Pero como no hay mal que por bien no venga, Vicente Moreno ha podido ver en acción a los jugadores del filial; hasta ocho han llegado a entrenar con la primera plantilla. Este viernes no han estado ya porque el Almería B se estrena en la Liga de Tercera RFEF este domingo y han vuelto al segundo equipo para preparar la visita al Atlético Malagueño.

El Almería descansa este sábado y el domingo para el lunes reanudar, de nuevo, el trabajo. Será el momento de centrarse en la visita al Villarreal (domingo, 17. 16:15 horas). Vicente Moreno no tendrá todavía a todos sus efectivos porque los internacionales irán llegando a lo largo de la semana y habrá que comprobar en qué estado llegan después de jugar con sus selecciones y de realizar viajes muy largos.

Uno de los que sí estará disponible es Gonzalo Melero, centrocampista de la UD Almería, que ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la actualidad rojiblanca y no ha dudado en elogiar la gestión de la entidad, que cada año da pasos hacia delante en su ambicioso proyecto. De hecho, subrayaba que “el club nos ha puesto en un escenario muy bonito y tenemos que aprovecharlo”.

En la última jornada de Liga regresaba a la titularidad después de que durante las vacaciones de verano, a iniciativa propia, pasara por el quirófano. Al ser preguntado por cómo se encontraba, respondía que “para ser el primer partido en tres meses tuve buenas sensaciones a nivel físico. Ayudé al equipo y podía haber jugado más minutos, aunque no sé si hubiera aguantado hasta el final. Aún no estoy al cien por cien, pero espero estarlo pronto”. Seguidamente añadía que “operarme cuando lo hice y la pretemporada me ha venido bien para la recuperación, sin prisas por volver. Esto era fundamental para poder tener un buen año; estoy muy contento de haberlo hecho aunque no llegase en las mejores condiciones al inicio de Liga”.

Melero reconoce que el equipo, aunque ha hecho muchas cosas bien, no ha comenzado el campeonato de la mejor forma, si bien matizaba al respecto que “estamos comenzando y hay muchos puntos por jugar. Hay tiempo para todo y nosotros además de mejorar en determinados aspectos, necesitamos adaptarnos porque hay muchos jugadores nuevos”. En este sentido no dudaba en señalar que “tenemos mejor plantilla que la temporada pasada, pero lo tenemos que demostrar en el campo”.

Esta semana de parón “se está haciendo larga al no haber Liga”, y en su opinión “preferimos que haya cuatro partidos muy seguidos que estar diecisiete días entre un encuentro y el siguiente”. El próximo será en Villarreal “que tampoco está en su mejor momento. Ahora vienen cuatro jornadas en quince días para hacer un bloque de puntos y convertir de nuevo el Power Horse Stadium en un fortín como la temporada pasada”.