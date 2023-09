Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Santo Domingo se estrena en una liga difícil y ambiciosa sábado 09 de septiembre de 2023 , 16:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nuevo Polideportivo El Ejido 1969 SAD se presenta este domingo a partir de las siete de la tarde sobre el césped del estadio municipal de Santo Domingo, con motivo de su estreno liguero en el grupo IX de la Tercera Federación recibiendo la visita del FC Málaga City. El equipo dirigido por José Heredia ‘Pumuki’, y Radu Varcus segundo entrenador, han completado una intensa pretemporada que iniciaron el pasado 14 de julio, junto a su cuerpo técnico que se completa con Luis Castro preparador físico, Ross Holland fisioterapeuta, y Andrea Cimino técnico de porteros, preparando a los 22 jugadores que forman el primer equipo, además de 2 jugadores del filial y 2 del juvenil. Un plantel joven y muy motivado, formado por una importante y destacada presencia de jugadores ejidenses y de nuestra provincia. No cabe duda que estamos ante un proyecto deportivo que presenta numerosa presencia de futbolistas locales y almerienses, una decidida apuesta, atrevida pero muy ilusionante después de haber solventado la entidad celeste, que desde junio es una Sociedad Anónima Deportiva, un verano muy complicado en algunos momentos, pero que ha sabido solucionar situaciones claves con el presidente Alejandro Bouza al frente, que a día de hoy es el único y máximo accionista del club, y que cuenta con un equipo de dirigentes que junto a la Comisión Deportiva están desarrollando un nuevo proyecto, más ajustado en lo económico, pero más realista de las auténticas posibilidades del único representante ejidense en categoría nacional. La plantilla celeste está formada por los siguientes jugadores del primer equipo: Neil, Valentín (porteros); Yeray, Pedro Ramírez, Toni Badía, Jorge Vitales (Juvenil), Pablo, Quesada, Montes, Antelo (defensas); Tomás Cruz, Eteki, Junior, Christian (Juvenil), David Montes (Berja CF), Mario Mendes, Iván Ferrer, Gnangoro (Berja CF), Manu Sarmiento, Jaime Lorente, Paquito, Brian, Ibra Toure; Pedro Dango, Diego Llorente, Jesús Beas (Delanteros). Un total de 26 jugadores. Sólo ha renovado el media punta Mario Mendes. El míster Heredia comentó en la sala de prensa ante este partido el pasado viernes que está muy ilusionado porque, “llevamos una pretemporada muy larga, pero necesaria para conocer a los jugadores y que ellos asimilen los conceptos tácticos para esta campaña. Estoy muy contento con la disposición del vestuario, que ha sido tremenda”. Aseguró que el once titular, “lo tenemos en la mente, casi claro. Sólo tenemos una pequeña duda el cuerpo técnico y la resolveremos el domingo. Prácticamente el 11 está hecho. Del Málaga City tenemos informes de ellos, videos, y la verdad es un equipo muy intenso, hacen una presión muy alta. Esperamos ganar el partido, pero no va a ser fácil porque es un rival muy incómodo seguro durante los noventa minutos”. Con todas las fichas cubiertas, reconoce que, “me gustaría tener algún retoque al equipo, pero está cerrada aunque no descartamos que podamos tener alguna sorpresa de algún jugador importante. Queremos empezar ganando, porque nuestro fuerte tiene que ser aquí en el estadio. A los rivales les va a costar ganarnos en El Ejido, pesa, y si además la afición responde y nos llevan en volandas va a ser difícil ganarnos porque impone Santo Domingo a cualquier jugador”. En cuanto a los jugadores juveniles Christian y Vitales, “queremos que se sientan del primer equipo, importantes, porque tienen mucho futuro”. También destacó a su cuerpo técnico, “por lo implicados que están, tanto Radu como los fisios, y en ese aspecto me siento muy contento y motivado”. El encuentro de este domingo a las 19 horas, será dirigido por el colegiado jienense, Alejandro Noguera Moreno. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

