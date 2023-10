Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Almería se prepara para recibir a Las Palmas con buenas sensaciones

jueves 26 de octubre de 2023 , 08:45h



El equipo rojiblanco ha vuelto a los entrenamientos después de un día de descanso y ha trabajado con intensidad para afrontar el partido del sábado ante el conjunto canario, que se jugará en el Power Horse Stadium con el nuevo césped de invierno.

El Almería quiere romper su mala racha de resultados y conseguir su primera victoria de la temporada ante su afición. Para ello, el técnico Gaizka Garitano ha podido contar con la incorporación al grupo de Mendes y Edgar, dos piezas clave en la defensa, que se habían perdido los últimos encuentros por lesión. También ha sido una buena noticia ver a Sergio Akieme haciendo trabajo de campo, aunque todavía no está al cien por cien. Por el contrario, Luis Suárez, Koné y Marc Pubill siguen siendo bajas de larga duración y no podrán estar disponibles.

Garitano ha tirado de cantera y ha convocado a tres jugadores del filial: Peñalver, Aarón y Marcos Peña, que podrían tener minutos en el partido del sábado. El entrenador rojiblanco ha ensayado diferentes sistemas y variantes tácticas para sorprender al rival y hacerse con los tres puntos.

Por su parte, el capitán Adrián Embarba ha comparecido ante los medios de comunicación y ha mostrado su confianza en el equipo y en la afición. El extremo ha reconocido que el partido ante Las Palmas es muy importante y que saldrán a ganar desde el primer minuto. Ha elogiado al conjunto canario, que es uno de los mejores de la categoría en posesión y juego combinativo, pero ha asegurado que el Almería tiene calidad suficiente para imponer su estilo y ser los protagonistas.

Embarba también ha hecho un llamamiento a la afición para que les apoye y les anime como nunca. Ha recordado que el equipo tiene capacidad de reacción y que no se rinde ante las adversidades. Ha puesto como ejemplo la temporada 2013-14, cuando el Almería logró la permanencia tras estar once jornadas sin ganar. Ha afirmado que el equipo confía en lo que hace y que no tiene ninguna duda de que conseguirá la salvación. Ha terminado su intervención con un mensaje contundente: “No hay nadie que dude de eso y el que lo haga que lo diga porque no está para entrenar ni para jugar”.