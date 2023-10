Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las Palmas arrebata la victoria al Almería en el descuento

sábado 28 de octubre de 2023 , 20:19h



El Almería sufrió una dolorosa derrota ante Las Palmas en el Power Horse Stadium, que le deja como colista de la clasificación sin conocer la victoria en las diez primeras jornadas de LaLiga EA Sports. El equipo canario se adelantó en el primer tiempo con un gol de Munir, pero el Almería reaccionó en la segunda parte y empató con un tanto de Ramazani. Cuando parecía que el partido iba a terminar en tablas, un balón suelto dentro del área lo aprovechó Sorry Kaba para darle los tres puntos a los visitantes en el último suspiro.

El entrenador del Almería, Gaizka Garitano, introdujo dos novedades en el once inicial respecto al último partido: Chumi y Lázaro entraron por Maras y Villalba. El técnico vasco apostó por un 4-4-2 con Fernando en la portería, Centelles, Chumi, César y Pozo en la defensa, Lopy y Baba como pivotes, Robertone como enganche y Embarba y Leo Baptistao como delanteros.

El partido comenzó con el dominio del balón y de la posesión por parte de Las Palmas, que se mostró más cómodo sobre el césped. El Almería se replegó bien atrás y buscó salir rápido al contragolpe con sus hombres de ataque. Sin embargo, el equipo canario encontró el premio a su insistencia en el minuto 28, cuando Munir remató a placer un pase de la muerte de Peñaranda desde la izquierda. El Almería lo intentó hasta el final de la primera parte, pero no pudo crear ocasiones claras para igualar el marcador.

En la segunda parte, el Almería salió con otra actitud y se hizo con el control del juego. El equipo rojiblanco generó más peligro y logró empatar en el minuto 57, gracias a una buena acción individual de Ramazani, que se fue de su marcador por la derecha y batió al portero con un disparo cruzado. El gol le dio alas al Almería, que siguió buscando otro para llevarse el primer triunfo de la temporada. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el partido acabaría en empate, llegó el mazazo para los locales. En el minuto 94, un balón suelto dentro del área lo cazó Sorry Kaba y lo mandó al fondo de la red, dando la victoria a Las Palmas y dejando al Almería noqueado sobre el terreno de juego.

Tras el partido, Garitano compareció ante los medios de comunicación y reconoció que fue una derrota “cruel”, pero que no se iban a rendir. “Es un momento duro, pero nos tenemos que levantar, solo queda seguir trabajando, no hay otra”, afirmó. Sobre el desarrollo del encuentro, el entrenador vasco dijo que Las Palmas suele tener la posesión siempre, pero que no podían encajar esos goles con tanta gente por detrás del balón. “Me preocupa mucho la defensa dentro del área”, admitió. Sin embargo, también destacó que habían mejorado mucho en la segunda parte y que habían encontrado más espacios. “Por supuesto que esto tiene solución, no vamos a dejar que se caiga nadie, todavía estamos en octubre y el equipo tiene mucho margen de mejora”, aseguró. Para concluir, señaló que sabía que venía a una situación muy complicada, pero que no se iban a rendir en ningún momento.