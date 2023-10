Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Sergio Arribas: "Queremos darle una alegría a la afición ganando a Las Palmas"

viernes 27 de octubre de 2023 , 14:47h

El jugador del Almería ha pasado por los micrófonos de UDA Radio para analizar el próximo partido de LaLiga EA Sport, en el que los rojiblancos buscarán su primera victoria de la temporada ante un rival complicado.

Arribas se ha mostrado confiado en que el equipo podrá sacar adelante el encuentro, que se jugará el sábado a las 14 horas en el Power Horse Stadium, con el apoyo de sus seguidores. "Estamos convencidos de que vamos a revertir la situación y queremos que la afición se lleve ya, por fin, una alegría", ha declarado.

El atacante ha destacado el trabajo del nuevo entrenador, Gaizka Garitano, y la unión del vestuario. "Estamos ensayando cosas diferentes que darán sus frutos, confiamos en el trabajo que hacemos y sabemos que podemos dar más y mejorar", ha afirmado.

Sobre el rival, la UD Las Palmas, Arribas ha reconocido que es un equipo "con calidad, que le gusta proponer y sacar el balón jugado desde atrás". Por eso, ha pedido "estar muy concentrados, cerrar muy bien por dentro y tener mayor contundencia en las dos áreas".

Arribas también se ha referido a las palabras de uno de los capitanes del equipo, Adrián Embarba, quien el miércoles dijo que el jugador que no estuviera convencido de sacar al Almería hacia delante que no viniera ni a entrenar ni a jugar. "Coincido totalmente con él. Tenemos que ir todos a una para cambiar ya la dinámica. No puede pasar de esta jornada", ha asegurado.

En el plano personal, Arribas ha expresado su satisfacción por su adaptación a la categoría y su aportación al equipo. "Creo que ya estoy totalmente adaptado porque el salto desde la Primera RFEF es grande y me ayudan mucho el cuerpo técnico, los compañeros y la afición. Estoy trabajando al máximo para contribuir al equipo y si encima hago goles mejor. No marco desde el día contra el Valencia, pero no me preocupa si lo hace un compañero porque lo importante es el grupo", ha concluido.