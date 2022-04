Capital El Ayuntamiento invertirá 100.000 euros en iluminación ornamental y eficiencia energética lunes 04 de abril de 2022 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las actuaciones previstas supondrán una mejora de las condiciones de iluminación exterior de la Iglesia de San Sebastián, del Auditorio Maestro Padilla y del paso subterráneo de Camino de La Goleta El Ayuntamiento de Almería, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, invertirá la cifra total de 111.157,41 euros en la mejora de iluminación ornamental exterior de la Iglesia de San Sebastián y del Auditorio Maestro Padilla; en la remodelación de la iluminación exterior del paso subterráneo de Camino de La Goleta y en la reposición de redes y elementos de protección de alumbrado, afectados principalmente por actos vandálicos que se producen sobre estos elementos. Una inversión que sigue la senda municipal de seguir apostando por la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética y que recalca el compromiso municipal por la conservación del medio ambiente, de manera particular preservando el nivel de emisiones de flujo lumínico. Con una inversión de 14.947,26 euros, las obras de remodelación de la iluminación exterior ornamental de la Iglesia de San Sebastián tienen por objeto la sustitución de hasta medio centenar de elementos al haber llegado al final de su vida útil las luminarias LED que iluminan tanto la fachada principal como la torre campanario. Por otro lado, la remodelación de la instalación del alumbrado público ornamental del Auditorio Maestro Padilla, situado en la Plaza Alfredo Kraus, contará con la inversión de 31.192,37 euros. También finalizada la vida útil de las luminarias LED que iluminan dicho edificio, la principal actuación en este caso refiere la sustitución del proyector existente, incluido el desmontaje, por otro modelo. En la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes se han adjudicado también los trabajos de remodelación de la iluminación exterior del paso subterráneo de Camino de La Goleta. En este caso la actuación está dirigida a la sustitución de hasta 34 proyectores, finalizada la vida útil de luminaria y también para corregir los problemas derivados de los actos vandálicos que se producen también sobre estos elementos, con una inversión cifrada en 17.041,28 euros. Estos tres contratos se han adjudicado a la mercantil ‘Infraconst del Mediterráneo S.L’, contando con un plazo de ejecución, cada uno de ellos, de 120 días. Además de lo anterior se ha adjudicado, a la mercantil ‘Citelum’, por importe de 47.976,50 euros y un plazo de sesenta días, el contrato para la reposición de redes y elementos de protección de alumbrado exterior para corregir los problemas derivados de los actos vandálicos y robos de conductor eléctrico ocasionados sobre las instalaciones municipales de alumbrado exterior. Ascensores Mercado Central La portavoz municipal del Equipo de Gobierno, María Vázquez, ha informado hoy además de la adjudicación del contrato para la reparación de los aparatos elevadores en el Mercado Central, contrato que se ha adjudicado a la mercantil ‘Ascensores Ingar”, por un importe total de 17.524,15 euros. Este contrato permitirá el arreglo y puesta en servicio de nuevo de tres de los seis aparatos elevadores (dos ascensores y un montacargas) que, por diferentes causas, esperaban su reparación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

