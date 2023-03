Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos El arrestado por atropellar a sus exsuegros tenía una orden de alejamiento de su hijo y su expareja lunes 20 de marzo de 2023 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Después de una investigación, un hombre de 37 años fue arrestado en Berja, Almería por supuestamente atropellar intencionalmente a sus exsuegros el pasadó sábado. Las autoridades habían emitido una orden de alejamiento sobre su ex pareja y su hijo, quienes actualmente están bajo el cuidado de los abuelos maternos, y también por episodios de malos tratos. El detenido fue previamente condenado y la policía lo capturó justo después del incidente, que tuvo lugar en la localidad virgitana, poco antes de las 3 p.m. El hombre arrestado había sido denunciado por amenazas por parte de la familia, antes de arremeter contra una pareja compuesta por una mujer de 43 años y un hombre de 48 años. Debido a las múltiples lesiones sufridas, que requerían una intervención quirúrgica, ambos fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido. El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado que el detenido tenía una orden de alejamiento en vigor con respecto a su expareja, lo que será considerado en las diligencias que se están llevando a cabo antes de su presentación ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la localidad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

