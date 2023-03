Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cooltural Fest suma una jornada extra en la playa con Lollapalooza Chile

lunes 20 de marzo de 2023 , 17:00h

Doble novedad para arrancar la semana con Cooltural Fest ‘Music For All’: la habilitación de un día extra en el Escenario Playa para la jornada del viernes, 18 de agosto, y la firma de un acuerdo de colaboración relacionado con su faceta inclusiva de mano de la Fundación Music For All con el mítico festival internacional Lollapalooza Chile.

El festival que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, y Festival Lollapalooza Chile ‘Festival Inclusivo’, que organiza Lotus Festival, tienen entre sus principales objetivos el desarrollo de iniciativas musicales de gran formato plenamente inclusivas y accesibles donde se visibilice y conciencie sobre el papel de la discapacidad, la diversidad funcional y la inclusión en la música y la cultura así como que se garantice el disfrute de cualquier persona, independientemente de sus capacidades.

Por ello, y con el objetivo de seguir creciendo y mejorando en esta materia, han firmado un acuerdo de colaboración por el que se comprometen a implementar un proceso de intercambio de buenas prácticas en materia social e inclusiva en el seno del cual, ambas partes puedan incorporar medidas, acciones, enfoques o modelos de intervención social e inclusivos llevados a cabo en sus respectivos festivales.

Así se ha rubricado esta semana en Santiago de Chile, por parte de Diego Ferrón de Crash Music y de Catalina Apey y Constanza Allende por parte de Lotus Festival. De esta forma, ambos festivales contarán con delegaciones en la celebración de los respectivos eventos, para visitar en in situ la experiencia inclusiva de ambos festivales. Así, un equipo de Cooltural Fest Music For All visitará Festival Lollapalooza Chile en este mes de marzo, y un equipo de Lollapalooza Chile visitará Cooltural Fest el próximo mes de agosto, donde podrán ver toda la labor que desempeña la Fundación Music For All, referente indiscutible en la materia en toda España.

Además, las partes se comprometen a establecer nuevas líneas de colaboración para avanzar en la consecución del objetivo planteado por lo que a partir de este primer encuentro están abiertas todas las vías para conseguir que la música, como dice el refrán, sea el más universal de los lenguajes. Hay que recordar que Lollapalooza Chile tiene en cartel este año a nombres tan destacados como Blake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala o Rosalía.

Día extra en la Playa con sabor internacional

Además, a toda la oferta musical de la próxima edición de Cooltural Fest se suma un día extra en el escenario playa el viernes, 18 de agosto. Se amplía la oferta musical que tendrá un fuerte sabor internacional gracias al acuerdo alcanzado un año más con la iniciativa Chilemúsica y que hará que artistas de la talla de Javiera Mena o Soledad Vélez actúen frente a la Faluca del Paseo Marítimo, frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Esta matinal y día de viernes se completará con Íñigo Merino, Lia Kali, Carlos Vudú y el Clan Jukebox y Hoonine.

Chilemúsica, la marca sectorial que promueve la industria de la música chilena en el extranjero, fue creada gracias al trabajo de la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile (IMICHILE); ProChile, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la Corporación de Fomento de la Producción (Chilecreativo) y la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) para enfocar el trabajo que se hace con la exportación de la música nacional.