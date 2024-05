Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El asfaltado de una rambla Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por martes 07 de mayo de 2024 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Al exalcalde de Albox, Paco Torrecillas, le puede costar unos años en la cárcel el haber asfaltado una rambla de su pueblo. Y según le pide la fiscalía, tendrán que pagar los responsables, entre los que está un edil de su equipo y un funcionario en torno a sesenta mil euros al ayuntamiento. No sé lo que ocurrirá al final, pero miren por donde parece oportuno que los culpables paguen, sean estos políticos o no. Estoy de acuerdo en que a partir de ahora los ediles, alcaldes, diputados, presidentes y demás pringaos paguen de sus bolsillos las ilegalidades cometidas. Y vamos con la rambla y su asfaltado. En la rambla de Albox se viene aparcando desde hace siglos, bajemos el listón, es posible que hace siglos no hubiera coches que aparcar en la rambla, pero imagino que, durante los mercados semanales, que en Albox eran famosos en la comarca, algún burro o carro se debía dejar en el lugar. Se cambiaron los carros de dos ruedas y animal por las cuatro y el motor, y la rambla volvió a ser lugar de aparcamiento de carros, en este caso de los de motor de gasolina o fuel. Años en los que los vecinos han venido aparcando sobre una rambla de tierra y piedras, de baches y pinchazos. ¿Ilegal? Si los de la confederación de la Junta no dicen lo contrario, ilegal a todas luces. Uno recuerda como la rambla de Almería también durante un tiempo se utilizó como aparcamiento de coches, y pistas para la autoescuelas. ¿Ilegales? Es de imaginar que, si no tenían permiso, y la rambla no estaba para esos menesteres: ilegales. La capital logró, tardó lo suyo, hay que reconocerlo, embovedar la dichosa. Los chavales dejamos de conseguir las hojas de moreras para los gusanos de seda, pero la rambla luce desde entonces como la gran avenida de la ciudad. Hubo algunos errores, siempre los hay, como no dejar abierto lo que debería ser la continuación del aparcamiento hasta el final de la misma. Los vecinos de Albox se venían quejando de tener que aparcar en un lugar que no estaba acondicionado para ello, y un alcalde decidió hacer realidad lo que les venían pidiendo los vecinos. Se lio la manta a la cabeza, y decidió tirar por la calle de en medio, y sin pedir autorización a los responsables de ramblas de la Junta la asfaltó. Y como era lógico esperar, le llegaron las denuncias, unas por el alquitrán o el cemento echado sobre la tierra de la rambla, otras por los errores, intencionados o no, a la hora de hacer las obras. A la rambla no se le quitaba nada, no se construía impedimento alguno para el paso de las aguas si está decidía bajar con sus escrituras, y lo que es más importante, venía a beneficiar a los vecinos que desde aquel momento aparcaban sus carros de cuatro ruedas sin temor a un pinchazo, y sin llenarse los zapatos de polvo por aquellas arenosas tierras. La junta y los denunciantes defendían que la rambla no se podía asfaltar, que era ilegal que el alcalde, por defender a los ciudadanos a la hora de aparcar, asfaltara el lugar. Algunos pensamos que a veces hay políticos que hacen un trabajo pensando en los vecinos, y otros que lo hacen defendiendo lo que dice un papel del que hacen ley. Tan difícil es ponerse de acuerdo y buscar una solución que satisfaga a los ciudadanos, que es a los que se deben los que de ellos y sus impuestos viven. No vivo en Albox, no aparco en su rambla, si lo hiciera estaría cabreado con esos políticos que están en contra de algo que les viene bien a muchos de los vecinos del pueblo. Ellos tendrán aparcamiento privado debajo de sus ventanas, y a los ciudadanos que aparcan en la rambla que les den. ¡Qué bonito! Juan Torrijos Arribas Periodista 134 artículos Todos los firmantes