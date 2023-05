Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Aula de Debate de la UAL clausura el curso en el que logra coronarse en torneos nacionale

miércoles 10 de mayo de 2023 , 16:10h

Con las finales de la tercera Liga Interna y del primer Concurso de Discursos llega a su fin una etapa en la que se gana en Córdoba, Jaén y Barcelona,

Se merecía un colofón a la altura de los logros alcanzados, fruto del trabajo sostenido durante estos pasados años, y así ha sido. El curso 2022/2023 del Aula de Debate y Expresión Oral de la Universidad de Almería se ha despedido por unos meses con un acto de clausura que ha englobado las finales de la Liga Interna y del Concurso de Discursos, la lectura de la Memoria en la que se recoge todo avanzado ese año y el agradecimiento de Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, hacia los participantes y los formadores, Gonzalo Herreros y Enrique Bajo, provenientes de la Universidad de Córdoba y con una trayectoria brillante respecto a su labor en el campus almeriense.

De hecho, este último encuentro entre la cada vez mayor familia del debate, se ha producido después del último gran resultado en el panorama nacional, ya que uno de sus equipos ha sido campeón de la primera liga San Ignacio de Barcelona, organizada por la Universidad ESADE. Primero fue Córdoba, después Jaén, con la clasificación para la Liga Española de Debate Universitario, que se disputará a finales de septiembre, y finalmente la Ciudad Condal. Allí se han coronado Jesús Gómez ‘Capi’, Bogdan Vlad Lata, Joaquín Rodríguez y Matteo Venettoni, venciendo en semifinales al equipo de la Fundación Cánovas, de la Universidad de Málaga, y en la final al Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid – IEB. Además, y como otro hito de gran relevancia, se ha organizado por primera vez un torneo, siendo por lo tanto la UAL la anfitriona, bautizado como Indalo, que resultó un éxito de participación y nivel.

En cuanto a la final de la Liga Interna, con el tema de la obligatoriedad de la donación de órganos en España y las posiciones tanto a favor como en contra, ha vencido el equipo que ha defendido el ‘a favor’, formado Pablo García, Matteo Venettoni, María Pérez y Juan Aguilera, si bien también se ha destacado la buena labor del equipo que ha defendido el ‘en contra’, en su caso integrado por ‘Capi’ Gómez, Rocío Velasco, Irene Sancho y Mario Delgado. En ese sentido, los formadores han exaltado la actitud y esfuerzo de todas y cada una de las personas integrantes del Aula de Debate, aunque se haya tenido que elegir a ocho para disputar la final. El premio individual al mejor orador ha sido para Matteo Venettoni, estudiante del Grado de Matemáticas. Esta ha sido la tercera liga interna realizada en la Universidad de Almería.

Respecto a la final de Discursos, en categoría individual y llevada a cabo por primera vez, en la fase previa se presentó más de una treintena de estudiantes, pasando a la final cuatro de ellos. Tan alto ha sido el nivel que finalmente el primer puesto se ha compartido entre ‘Capi’ Gómez, estudiante de Filología Hispánica, y Mario Martínez, estudiante de Derecho y único presente en sendas finales. En esta competición se ha tomado como referente otro grupo de aspectos, pasando de la argumentación a “la creatividad, la belleza del lenguaje, la puesta en escena, la capacidad de sorprender al auditorio…”, según han explicado los formadores. El tema común ha sido el de elaborar un discurso final de campaña en el papel de líder joven de un partido político que concurre a las Municipales. Han sido finalistas Janis Krishnna y Ana Isabel García.

Maribel Ramírez, homenajeada al final del acto por su “apuesta de todos los tipos, no solo económica, para que Almería sea uno de los clubes de debate más exitosos de España”, ha mostrado su satisfacción por la buena marcha del Aula y por la consecución de los objetivos propuestos desde el principio, realizando las adaptaciones oportunas, incluida la de los formadores. Así, ha hecho algo de memoria para situar el origen en el curso 2017/2018: “Comenzó como una apuesta y desde entonces hasta ahora ha habido unos cambios de formato, de equipo de formadores y de métodos de trabajo hasta lograr crear un espacio de debate universitario que no existía en la UAL, mejorar las capacidades de comunicación y expresión oral de nuestros estudiantes y desarrollar el pensamiento crítico entre los universitarios de Almería; podemos sentirnos satisfechos del resultado obtenido”.

La vicerrectora ha llamado la atención sobre el primer Torneo Indalo, “que ha sido el colofón a la apuesta realizada desde la UAL, a través del Vicerrectorado, por incorporar el debate académico como elemento formativo importante para el desarrollo de nuestros jóvenes”. Ha añadido que “es justo reconocer que sin el compromiso, el esfuerzo y la valentía de estos estudiantes, no hubiese sido posible organizarlo”. Se ha referido igualmente a todos los “logros colectivos e individuales por los que la Universidad de Almería se siente orgullosa”, si bien ha recordado que no es lo más importante: “La apuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión por el Aula de Debate no se orienta hacia el triunfo en los torneos, ni depende de la posición que ocupéis en el ranking de ninguna competición; nuestra apuesta tiene otras razones, porque creemos que el debate es una herramienta válida para adquirir competencias transversales que son imprescindibles en este mundo actual complejo y cambiante”.

En todo caso, se ha roto el techo y se han conseguido tres triunfos nacionales, cinco subcampeonatos y seis galardones individuales en la quincena de competiciones en las que se ha participado, “fruto de la trayectoria, del buen trabajo y la experiencia acumulada”, en palabras de Gonzalo Herreros y Enrique Bajo, con una participación en las diferentes expediciones de la UAL a diferentes puntos de España de unos cuarenta estudiantes. El colofón de la intervención de Maribel Ramírez ha sido un llamamiento a continuar por la misma línea de expansión: “Lo que el debate aporta a vuestra formación debe estar también al alcance de todos los universitarios de Almería; de vuestro entusiasmo va a depender la consolidación, el mantenimiento y el crecimiento del Aula de Debate y Expresión Oral, así que si creéis que esta experiencia está siendo positiva en vuestra formación y en vuestras vidas sois los mejores embajadores del debate universitario; la UAL cuenta con vosotros para que el Aula siga creciendo e incorporando más participantes”.