Capital El Ayuntamiento abre el censo de colonias felinas para aplicar el método CER jueves 03 de febrero de 2022 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, se ha dirigido a las cuidadoras “que tanto tiempo llevan cuidando a los gatos” a que se inscriban en esta web de nueva creación La ciudad de Almería sigue dando pasos en materia de bienestar animal desde que el pasado mes de agosto se aprobara de manera definitiva y por unanimidad la nueva ordenanza de Bienestar Animal y Tenencia Responsable, en la que se incluía la implantación del Método CER como único sistema para la gestión y control de la población felina en el término municipal. Ahora, desde el Ayuntamiento de Almería, con el objetivo continuar avanzando en la implantación de ‘agradeCER’, nombre que se le ha dado al proyecto en Almería, se ha abierto una página web, www.agradecer.es, para que las cuidadoras puedan inscribir sus colonias y empezar a aplicarlo. “Desde el Ayuntamiento de Almería seguimos avanzando en nuestro CER. Y ahora queremos dirigirnos a los cuidadores, que tanto tiempo y tan bien llevan cuidando a los gatos. Les pedimos que entren en la web www.agradecer.es y que registren su colonia con todos los datos para que desde el Ayuntamiento, con el equipo que hemos creado junto al Colegio Oficial de Veterinarios de Almería y las protectoras, nos pongamos en contacto con ellas y sigamos llevando el CER a todo nuestro municipio”, ha señalado la concejala de Sostenibilidad, Margarita Cobos, que quiere que “Almería sea ejemplo de bienestar animal”. En este sentido, la edil ha recordado los convenios suscritos con el Colegio de Veterinarios y protectoras por importe de 30.000 euros, para “castrar a los gatos, colonia por colonia, con todas las garantías y que redunde en la mejora de la calidad de vida de los animales y los ciudadanos”. Más de 40 colonias hasta el momento En estos momentos, ya hay inscritas más de 40 colonias felinas en el término municipal. “Lo primero es disponer de un censo de todas las colonias existentes para así tener una idea lo más exacta posible de por dónde hay que comenzar, número de felinos totales, y, por supuesto, para dotar de protección administrativa a nuestras colonias y a sus cuidadores”, ha explicado Cobos. Una vez se logre ese censo, desde el Ayuntamiento se convocará a todas las personas involucradas en el cuidado de las colonias a una reunión en la que se abordará un protocolo para su correcta gestión y protección de los animales que forman parte de ellas, por lo que la concejala encargada del área insiste en la importancia de la “colaboración ciudadana” para que todo este proceso sea “un éxito”. En la página web www.agradecer.es se recuerda, además, las “ventajas” de censar a las colonias como, por ejemplo, que las cuidadoras pasan a formar parte del Proyecto agradeCER Almería, la posesión del carnet de alimentador autorizado, señalética de ‘Colonia Protegida’, material de difusión sobre los beneficios de las colonias, así como ser parte de una comunidad en la que se persigue conseguir las mejores condiciones para los animales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

