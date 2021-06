Capital El Ayuntamiento activa el Plan Municipal y da comienzo a la temporada de playas miércoles 16 de junio de 2021 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Estará en funcionamiento desde hoy y hasta el 3 de octubre, con 31 socorristas, 7 bases de salvamento y 6 zonas de sombra accesibles La llegada del calor implica que los almerienses y turistas nos acerquemos a las playas y desde el Área de Promoción de la Ciudad se han acondicionado para disfrutar de unos espacios abiertos limpios, seguros y accesibles, a través del Plan Municipal de Playas, que hoy ha entrado en funcionamiento y estará activo hasta el 3 de octubre. El municipio cuenta con 32 kilómetros de costa, de los que 8 kilómetros han sido balizados para la proyección de los bañistas y no podrán ser rebasados por las lanchas y motos de agua. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, explica que “como cada año, hacemos un esfuerzo para ofrecer unas playas atractivas, seguras y accesibles para los almerienses y turistas, cuya calidad se refleja en las 17 distinciones que nos han concedido”. El Plan Municipal de Playas se hace visible especialmente por la presencia de 31

socorristas y siete bases de salvamento repartidas 3 en Almería, 1 en Costacabana, 1 en El Toyo, 1 en Retamar, y 1 en Cabo de Gata. Su horario será de 12 de la mañana hasta 8 de la tarde. El Área de Promoción de la Ciudad de nuevo da especial importancia a la accesibilidad y habrá una zona accesible de agua en El Palmeral y seis zonas de sombras accesibles (dos en El Pameral y una, respectivamente, en las playas de Costacabana, El Toyo, Retamar y Cabo de Gata). Cada zona de sombra cuenta con aseo totalmente accesible. Además las siete bases de salvamento disponen de sillas anfibias para adultos y para niños, y muletas anfibias. Más de 80 pasarelas de hormigón y madera dan acceso desde el paseo marítimo a la arena, donde se distribuyen 83 duchas y 23 baños. Además, en los accesos a

la playa hay 175 carteles, con información de interés sobre las medidas de prevención y seguridad sanitaria que de forma responsable todos los bañistas deben cumplir. Han sido diseñados con pictogramas y adaptados para personas con diferentes capacidades. Vienen acompañados por el hashtag #playasseguras y un QR para notificar incidencias. También se informa del servicio de socorrismo. Las playas se limpian a diario, con cribado manual, automático y baldeo, para un perfecto estado con el fin de que cada mañana los bañistas puedan disfrutar de

su tiempo de ocio en una costa espectacular. Como ha manifestado el concejal de Promoción, Almería ha recibido 17 distinciones. Dos banderas azules han sido concedidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y se encuentran en las Playas urbanas de Almería (San Miguel, Las Conchas, Zapillo y El Palmeral) y la Playa San Miguel del idílico Cabo de Gata. Además, cuatro banderas Q de Calidad del Ministerio de Turismo, respectivamente, para las playas de Almería, Costacabana, El Toyo y Cabo de Gata. Además, como el año pasado, se han logrado cuatro certificados ‘Safe Tourism’, concedidos por el Instituto de Calidad Turística de España del Ministerio de Turismo, para las Playas de Almería, Costacabana, El Toyo y Cabo de Gata. Las distinciones se completan con una Bandera de Accesibilidad para la Playa de El Palmeral concedida por la certificadora Ocal Global y seis certificados de calidad ISO 9001 para los servicios en las Playas de Almería, Nueva Almería, Costacabana, El Toyo, Retamar y Cabo de Gata. En esta línea, Almería es una de las seis únicas ciudades de España que cuentan con el certificado ‘Safe Tourism’ para todos sus espacios municipales turísticos, lo que la convierte en uno de los destinos más seguros. El Área de Promoción de la Ciudad ha elaborado un completo Plan Municipal de Playas para que desde hoy el bañista sólo tenga que preocuparse de disfrutar del sol, la arena y el mar de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.