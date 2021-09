Capital El Ayuntamiento aprueba el expediente de contratación para el interior de la Casa Consistorial lunes 06 de septiembre de 2021 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La previsión es que la ejecución del contrato, con un presupuesto base de licitación de 4,6 millones, se inicie este mes de noviembre y los trabajos concluyan en el primer trimestre de 2023 El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local el expediente de contratación de las obras del interior del edificio de la Casa Consistorial, con un presupuesto base de licitación de 4.627.848,16 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Así lo ha anunciado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, quien ha señalado que la previsión municipal es que la ejecución de dicho contrato se inicie este mes de noviembre y que “los trabajos proyectados hace más de 20 años concluyan, por fin, en el primer trimestre de 2023”. En este sentido, ha explicado que de forma “inmediata” se procederá a la publicación de la apertura del procedimiento de licitación, publicando el correspondiente anuncio en el Perfil del Contratantes de la Junta de Gobierno Local alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de 26 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicho anuncio. La contratación de esta obras se realiza de acuerdo al proyecto redactado por la arquitecta Susana Ordaz y aprobado por la Junta de Gobierno Local en marzo de 2021. Financiadas al 50% por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en virtud del convenio firmado entre ambas partes, la inversión total (4,6 millones) se distribuye en tres anualidades en cuantías de 221.713,87, para este ejercicio; 3.793.811,12 euros, para el ejercicio 2022 y 612.323,17 para el ejercicio 2023, fecha prevista para la conclusión de los trabajos. Los trabajos a realizar en el edificio incluyen trabajos puntuales de estructura, albañilería, fontanería, saneamiento, electricidad, climatización, telecomunicaciones, seguridad, iluminación, revestimientos interiores, carpintería interior, la vidriería interior, la pintura y la restauración, de la Casa principal, Casa Lledó y Casa Prats. Este lunes también se ha aprobado la contratación de los servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de estas obras, con un presupuesto base de licitación en este caso de 19.444,74 euros. Capote de Paseo 2021 La Junta de Gobierno Local ha aprobado el nombramiento del diestro Emilio de Justo como triunfador de la Feria Taurina de Almería 2021 y, por consiguiente, merecedor del Capote de Paseo que concede el Ayuntamiento de Almería a la mejor faena de la Feria Taurina, y que se le entregará, como es tradicional, en las fiestas patronales del próximo año en honor a la Virgen del Mar. De esta forma, la Junta de Gobierno Local hace suyo el fallo emitido por el Jurado del Capote de Paseo en la reunión celebrada el pasado 26 de agosto, reconociendo como la mejor faena la realizada por el diestro extremeño, Emilio de Justo, al toro de nombre ‘Esparraguero’, de pelo colorado, herrado con el nº 11, de 457 kgs., de la Ganadería de Nuñez del Cuvillo, lidiado el día 22 de Agosto de 2.021, corrido en cuarto lugar, segundo de su lote, y al que cortó dos orejas. Nuevo material técnico Entre otros puntos aprobados en la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes está el contrato de suministro de material técnico de sonido (micrófonos, RAC, reproductor CD...) para los espacios escénicos municipales, a Telco Audio Video e Iluminación S.L. por importe de 5.242,93 euros; así como el de suministro de 80 ordenadores de sobremesa, a la mercantil Herbecom Systems S.L. por importe de 59.048 euros. Asimismo, destaca también la contratación de los servicios de adquisición de un software informático que permita la gestión integral del Área Técnica del Servicio de Prevención, con un presupuesto base de licitación de 24.442 euros y una duración de cinco años. Tal y como ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, lo que el Ayuntamiento viene a contratar es el uso de una aplicación que permita la “gestión integral” de todos los procesos de Prevención desde el área técnica. Desarrollada a medida del área técnica del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Almería permitirá, entre otros aspectos optimizar y rentabilizar la actividad preventiva desarrollada, incrementando la eficacia y eficiencia de las funciones del área técnica del Servicio de prevención, disponer de un software de prevención de riesgos profesionales, estandarizar los procesos en materia de Prevención de Riesgos Profesionales, de modo que mediante el software implantado los procesos queden definidos y normalizados para toda la empresa, tener un control y trazabilidad total sobre los trabajos que se realizan en el Servicio de Prevención; así como una gestión documental electrónica de todos los informes generados y aumentar la productividad y disminuir a su vez el uso de papel. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

