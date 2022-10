Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento aprueba la inversión para la pista ‘pumptruck’ en el Recinto Ferial domingo 30 de octubre de 2022 , 12:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta actuación vendrá a dotar de un uso deportivo a las instalaciones del ferial, creando un espacio funcional y polivalente destinado a usuarios y aficionados bikers, skaters y riders El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, a propuesta del Área de Servicios Municipales y Playas, el proyecto técnico para la construcción, dentro de las instalaciones del recinto ferial, de una pista de inercia para bicicletas, skates y patines (‘Pumptruck’). Para esta actuación, pendiente ahora de licitación, el consistorio prevé una inversión total de 47.999,72. El plazo de ejecución para estas obras será de un mes. La concejala responsable de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, ha explicado que “el ámbito en el que se prevé ejecutar la instalación es una parcela que está en el interior del Recinto Ferial de Almería, que cuenta con una superficie total de 1.500 metros cuadrados”. La creación de la que será primera pista de estas características en la capital “se realizará sobre los espacios ausentes de vegetación de dicho ámbito, de manera que se integre con el mismo y se genere un itinerario dinámico, entre la vegetación existente, que ayude a la buena práctica de este deporte”, ha precisado Sánchez. Como se recoge en el documento del proyecto aprobado, las obras consistirán en la mejora y adecuación del terreno natural sin vegetación como base para la cimentación de la plataforma del carril de rodaje, la aportación de tierras compactadas para generar el perfil transversal y longitudinal del trazado del circuito y el asfaltado posterior de la cumbrera del mismo como capa final de rodadura, respetando la planimetría y la altimetría previstas en los estudios previos. Alrededor del trazado se respeta toda la vegetación existente con el fin de conferirle a la zona mayor confort y calidad, cumpliendo con las prescripciones técnicas establecidas en la normativa de aplicación. La nueva dotación deportiva, como parte de las instalaciones del ferial, responde a un doble objetivo, ha apuntado Sánchez. “De un lado, se viene a atender la petición de los vecinos para dotar de otros usos el recinto ferial. De otro, abrir esos usos a modalidades deportivas en auge, demandadas por los más jóvenes, caso de bikers, riders o skaters”, ha explicado la edil. Diseño polivalente y funcional El diseño constructivo de la pista de pumptruck encuentra en la polivalencia y la funcionalidad sus principales características. “Se ha diseñado pensando en un uso polivalente, tanto para niños como para adultos, independientemente del nivel de destreza que tengan con la bicicleta. los expertos puedan entrenar y desarrollar técnicas más complejas, al mismo tiempo que otros usuarios, a nivel de iniciación, puedan practicar en una pista cómoda y segura”. El proyecto redactado y aprobado para esta actuación incluye la creación de dubbies y peraltes, con diferentes alturas y longitudes, unas formas variables a lo largo del trazado que permiten practicar diferentes técnicas a la hora de absorber y saltar obstáculos, y también realizar giros de derecha a izquierda con diferentes combinaciones. El diseño de este trazado se ha acomodado al reglamento de BMX de la Real Federación Española de Ciclismo. La anchura del carril será de 2 mts en las rectas y de 2,5 mts en las curvas peraltadas. Se han diseñado además plataformas de descanso en varios puntos del circuito. Para este recorrido hay propuesto dieciocho (18) rollers o speedjumps y dos (2) saltos de difententes alturas y longitudes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

