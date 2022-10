Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar “Era un deber y una obligación poner en valor el cine que se hace en Tabernas” domingo 30 de octubre de 2022 , 12:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La empresa local de turismo y cine Malcamino’s ha recibido el premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía A punto de cumplir 20 años al servicio del cine y el turismo en el desierto de Tabernas, Almería Western Film Festival reconoce con el premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) a Malcamino’s, una de las empresas más queridas de la comarca. Fundada por Cristina Serena y Plácido Martínez en el año 2003, esta compañía ha sido pionera en facetas tan variadas como el turismo cinematográfico, la localización y gestión de permisos de rodajes o las rutas a caballo por el Desierto de Tabernas. “Entendí que había millones de personas que amaban el cine y buena parte de esos rodajes se hacían aquí, en Tabernas, era un deber y una obligación resaltar eso. No podíamos dejar pasar algo tan importante, nos pusimos las pilas, dos soñadores, y nos lanzamos a desarrollar nuestro proyecto que ha ido evolucionando durante estas dos décadas”, ha explicado Plácido Martínez. Por su parte, Cristina Serena, muy agradecida por este premio que ha contado con la presencia del alcalde de Tabernas, José Díaz, la concejal de Turismo y Cine, Mercedes Díaz y el director del festival, Guillermo de Oliveira. “Tenemos el Desierto, pero hay que hacer proyectos para que la gente pueda venir y conocerlo. Somos uno de los diez pueblos más visitados de toda España y eso se consigue con trabajo, también hay que reconocer los esfuerzos del Ayuntamiento para que esta localidad sea sostenible económicamente a nivel turístico y cultural”, ha manifestado Cristina Serena. El acto ha contado con la actuación de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada que ha interpretado un repertorio de bandas sonoras de cine. En sus inicios, Malcamino’s gestionó la oficina municipal de información turística de Tabernas, pero pronto empezó a ofrecer las primeras rutas en 4×4 de cine y naturaleza. Mucho antes de que hablar de turismo cinematográfico estuviera de moda, Cristina y Plácido ofrecían a los visitantes recorridos interpretativos por las localizaciones de rodaje de ‘Lawrence de Arabia’ (Reino Unido, 1962), ‘Indiana Jones y la última cruzada’ (EEUU, 1989) o ‘Conan el Bárbaro’ (EEUU, 1982). Su otra faceta ha sido la de seguir escribiendo esa historia de amor entre la provincia de Almería y el cine. De esta manera han dado servicio de localización a toda clase de producciones musicales, publicitarias y cinematográficas. A lo largo de estas dos décadas han participado en proyectos relacionados con el turismo cinematográfico como el desarrollo de guías turístico-cinematográficas, la recuperación del entorno cinematográfico de los Albaricoques o la creación de rutas temáticas en Níjar. Colaboradores activos en la organización de este festival desde 2014, Cristina y Plácido son el mejor exponente del desarrollo del turismo cinematográfico en Almería.

La 12 edición de Almería Western Film Festival (AWFF) se celebra del 28 al 31 de octubre en Tabernas y los pobldos Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone. El festival mantiene su estructura con las secciones oficiales de largometrajes y cortometrajes, a las que hay que sumar las especiales panorama y cortos Outlaw. Además, la programación incluye otras actividades paralelas como presentación de obras literarias, conciertos y teatro. AWFF está promovido por el Ayuntamiento de Tabernas y cuenta con la colaboración de la marca turística Andalucía de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y la Diputación de Almería. En esta edición los patrocinadores destacados son Senator Hotels & Resorts, Centro Comercial Torrecárdenas, Cajamar, Construcciones Cinematográficas Contreras y Vellsam. RTVE y Canal Sur Radio y Televisión son los medios de comunicación colaboradores. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.