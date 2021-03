Capital En marcha la contratación de la asistencia técnica de la Estrategia DUSI “Almería Ciudad Abierta” martes 30 de marzo de 2021 , 18:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación de los servicios de asistencia técnica para gestión de la Estrategia DUSI “Almería Ciudad Abierta”, con un presupuesto base de licitación de 317.120,82 euros, y un plazo de tres años y un mes, prorrogable un año más. Esta contratación, ha señalado la portavoz María Vázquez, “permitirá dar cobertura a los plazos finales de los proyectos, en marcha, incluidos como parte de los fondos europeos enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), dirigidos específicamente a la mejora del entorno urbano, y particularmente a los proyectos del Plan Integral para El Zapillo y Urban Romanet, actualmente en fase previa, que se van a desarrollar entre este año y en ejercicios posteriores. Del mismo modo nos ayudará en los procesos más tediosos y farragosos que puedan darse en su parte final, como es toda la tramitación de la justificación de los fondos europeos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

