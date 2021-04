El Ayuntamiento cederá el Estadio de los Juegos a quien invierta 15 millones en él

martes 27 de abril de 2021 , 16:25h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La Junta Rectora del PMD ha aprobado hoy los pliegos de las condiciones económico-administrativas y del proyecto técnico





Será uno de los iconos de la ciudad, un nuevo impulso para el deporte almeriense y el fútbol de élite en particular y estará homologado para grandes eventos internacionales. La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes ha iniciado hoy el proceso de concesión administrativa durante 25 años del Estadio de los Juegos Mediterráneos con la aprobación de los pliegos de las condiciones económico-administrativos y del proyecto técnico. Un proyecto que incluye entre las clausulas una inversión por parte del concesionario de más de 15 millones de euros (más IVA).



Tras la aprobación por parte de la Junta Rectora, la documentación estará durante veinte días en exposición pública, y en la próxima reunión se resolverán las alegaciones, mientras que si no se presenta ninguna, será aprobado directamente para pasar de inmediato a la siguiente fase, la apertura del concurso para la licitación en libre concurrencia.



El proyecto se estructura en dos fases y seis actuaciones. La primera fase supondrá una modernización de las infraestructuras internas, en cuanto a vestuarios, oficinas, sala VIP, tienda, etc., y la gran transformación se producirá en el exterior, cambiándole la cara a la fachada. La segunda fase incluye el movimiento de tierras en una intervención que supondrá bajar el terreno de juego para aumentar la capacidad de las gradas y la creación de una sala de eventos.



El objetivo es convertir el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un gran recinto homologado para competiciones internacionales.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “en las ciudades modernas, las instalaciones deportivas son una seña de identidad y una referencia que ayuda a mejorar la reputación del conjunto urbano. Y en el terreno deportivo, favorecen la progresión de los equipos y generan un mayor sentimiento de identificación de la población con el mismo. Además, la remodelación del Estadio dará un impulso a Almería como ciudad de eventos deportivos”.



La previsión del PMD es que las obras comiencen dentro de unos seis meses, una vez superados las diferentes fases administrativas. En ese momento, las oficinas del Patronato se trasladarán al Palacio de los Juegos Mediterráneos.





Concesión hostelería y gimnasios

El Patronato Municipal de Deportes también ha aprobado hoy, en la reunión de la Junta Rectora, el pliego de las condiciones administrativas para la concesión durante 15 años de la hostelería y los gimnasios de los complejos deportivos municipales. El objetivo es, en palabras del concejal de Deportes, “incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”.



En concreto, la concesión se hará para los gimnasios de los complejos deportivos Constantino Cortés de Los Molinos, La Cañada, y Los Ángeles. Respecto a la concesión de la hostelería, el PMD sacará a concesión de los bares del Palacio de los Juegos Mediterráneos, el complejo deportivo municipal Constantino Cortés, complejo deportivo municipal Los Pinos de El Alquián, el complejo deportivo municipal Los Ángeles, el complejo deportivo de La Cañada y complejo deportivo municipal Rafael Andújar.