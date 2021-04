El Ayuntamiento de El Ejido celebra las Cruces de Mayo con un concurso online

martes 27 de abril de 2021 , 16:21h

Desde el área de Cultura, se anima a todos los ejidenses a que realicen sus propias cruces en sus hogares utilizando para ello cualquier material o montaje, rememorando así esta popular fiesta y manteniendo viva la tradición

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Cultura, celebra nuevamente este año las Cruces de Mayo desde casa y para ello se ha previsto un original concurso con el que se pretende rememorar esta fiesta popular y mantener viva su tradición, también en tiempos de pandemia.



En esta convocatoria se valorará, sobre todo, el trabajo artesanal, la creación artística, la originalidad, el ingenio, el esfuerzo y, por supuesto, el mensaje social que se pretenda lanzar con el resultado final de la misma.



El plazo de la actividad, que será online, se inicia mañana, 28 de abril, a las nueve de la mañana y finalizará el 2 de mayo, a las once de la noche, que será el periodo en el que se deberán de enviar las fotografías de los trabajos realizados.



Los interesados en formar parte de esta iniciativa, que tendrán que ser mayores de edad y estar empadronados en el municipio, deberán de realizar de forma previa la correspondiente inscripción, en este caso gratuita, a través del formulario online que podrán obtener en la página Web del área de Cultura https://cultura.elejido.es, además deberán de añadirse las imágenes de la carroza.



De esta manera, los participantes deberán de adjuntar un fichero donde figuren tres imágenes de la cruz en las que puedan verse los detalles más relevantes que se quiera destacar, así como de la maqueta en su totalidad. La temática será libre y la que elijan los concursantes, siempre y cuando no sean de origen ofensivo, discriminatorio o supongan una violación de los derechos de terceras personas.



La decisión del jurado con los finalistas se hará pública a lo largo del día 5 de mayo a través de las redes sociales de la concejalía de Cultura, además se contactará telefónicamente o vía correo electrónico con los agraciados.



Se establece una única categoría, cruces realizadas por la unidad familiar. Se otorgarán un total de 15 premios, consistentes en lotes de alimentación adquiridos en establecimientos comerciales de la zona, valorados desde los 150 euros a los 75 euros, además se hará entrega de un diploma acreditativo. El acta del jurado se hará pública en la Web del Ayuntamiento, donde constará el número de ganadores y los suplentes, en el caso de que los hubiera.



Recordar que cada año el Ayuntamiento de El Ejido abre una convocatoria que sirve para celebrar la Pascua Florida como símbolo de la Resurrección de Jesús y con la que la concejalía de Cultura da inicio al tradicional concurso de Cruces en el que participan asociaciones, hermandades, colectivos, clubes de la tercera edad e incluso colegios. Este año a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19, al igual que ocurriera en 2020, no se va a poder realizar de manera presencial aunque sí de forma virtual.



Desde el Ayuntamiento, se anima a los ejidenses a participar en esta actividad, que ya el año pasado gozó de un alto nivel de participación. Los interesados en consultar las bases del concurso podrán hacerlo a través de la página de Cultura https://cultura.elejido.es.