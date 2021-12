Capital El Ayuntamiento celebra del Día del Pendón domingo 26 de diciembre de 2021 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, afirma que es una “celebración cívica en la que honramos a los almerienses que nos han precedido y lanzamos un mensaje de unidad y fraternidad de cara al futuro” La ciudad de Almería ha vuelto a conmemorar este 26 de diciembre el ‘Día de Pendón’, una celebración que recuerda un hecho histórico ocurrido en 1489 como es "la toma de la ciudad por los Reyes Católicos", si bien no gue una toma sino una capitulación, que tampoco fue el 26 de diciembre, y tampoco se produjo en Almería, es más, tampoco fue a cargo de los Reyes Católicos, puesto que no tendrían ese titulo hasta más de un lustro después. De este modo, "el estandarte de Almería" que en realidad no la bandera de Almería, ha vuelto a ondear, por cuarto año consecutivo, desde el balcón central de la Casa Consistorial, custodiado por La Legión. “Los almerienses celebramos el 532 aniversario de la toma de nuestra ciudad por los Reyes Católicos. Una celebración cívica en la que conmemoramos nuestra historia, honramos a los almerienses que nos han precedido y lanzamos un mensaje de unidad y de fraternidad de cara al futuro”, ha explicado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que ha vuelto a presidir este acto que ha contado con “un respaldo popular bastante significativo”. Los actos han comenzado a las 8.00 horas con la colocación del Pendón en el balcón principal de la Casa Consistorial, donde se han disparado las tradicionales 21 salvas de ordenanza. Corporación, autoridades civiles y militares e invitados a este acto se han dispuesto frente a la fachada principal de la Casa Consistorial, en esta ocasión sentados como medida preventiva frente al COVID-19, para acompañar desde allí la petición de juramento por parte del alcalde al concejal más joven, el edil del Grupo Municipal Popular, Carlos Sánchez, quien por undécimo año consecutivo ejercía como abanderado en este acto. Desde la balconada, Fernández-Pacheco ha pedido el juramento por tres veces al concejal, descendiendo seguidamente el Pendón mientras que la Banda Municipal de Música interpretaba el Himno Nacional. Presidida por el primer edil, la comitiva se ha dirigido seguidamente a la Catedral por el siguiente recorrido: Plaza Vieja, calles Marín, Jovellanos, Emilio Ferrera, Plaza Careaga, Vicario Ortega, Lope de Vega y Plaza Catedral. Bajo los acordes de nuevo del Himno Nacional se ha procedido a la entrada del Pendón al templo de la Encarnación, a las 11.00 horas, para celebrar la tradicional Acción de Gracias, prólogo de la breve procesión que este año sí se ha podido realizar, tras uno de ausencia por la pandemia, pero con el itinerario levemente modificado por encontrarse el habitual en obras. Así, ha transcurrido por Plaza de la Catedral, Eduardo Pérez, Real, Jovellanos, Emilio Ferrera, Plaza Careaga, calle Vicario Ortega, calle Lope de Vega y, de nuevo, Plaza de la Catedral. A la entrada del Pendón al templo, por segunda vez, para la misa solemne ha vuelto a sonar el Himno Nacional y durante la homilía, el obispo de la diócesis, Monseñor Antonio Gómez Cantero, ha apelado al “diálogo para ser mejores y comprendernos mejor”. A su conclusión, y a los sones del Himno Nacional, el Pendón regresaba a la Casa Consistorial por las calles Lope de Vega, Vicario Ortega, Plaza Careaga, Emilio Ferrera y Jovellanos hasta llegar a la Plaza Vieja, donde el alcalde, desde el balcón principal, lo ha izado para tremolarlo tres veces mientras pronunciaba la frase habitual: “Almería por Andalucía, por España, los Reyes Católicos y la Integración de los Pueblos”. El acto ha concluido cerca de las 13.00 horas con la interpretación de los himnos de Almería, Andalucía y España. El Pendón permanecerá en el balcón principal del Ayuntamiento hasta las 18.00 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

