Capital El Ayuntamiento concede licencia a IKEA viernes 10 de junio de 2022 , 16:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para el edificio de más de 25.000 metros cuadrados que construirá en Almería La primera tienda de Ikea en Almería está cada vez más cerca. La comisión ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado conceder a Ikea Ibérica, S.A. la licencia de obras para la construcción de sus instalaciones en la capital, con más de 25.000 m² de superficie, como parte de la nueva urbanización de la zona alta de Rambla Belén, próxima a la rotonda en su enlace con la A-7. Así lo ha anunciado hoy la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, felicitando “la implantación, en un enclave estratégico y en la capital, del que será el primer centro del gigante escandinavo en toda la provincia”. La concesión de la licencia de obras a Ikea sigue los pasos administrativos una vez obtenida la multinacional sueca la calificación ambiental favorable para el desarrollo de la actividad, centrada en la venta de mobiliario y decoración, así como dictada la resolución favorable por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento. Datos del proyecto Con un presupuesto de ejecución material de 14.949.550 euros, el proyecto básico para el que se concede esta licencia de obra prevé la construcción de un edificio aislado con sótano y dos plantas sobre rasante, con uso de tienda de muebles y objetos para el hogar, aparcamientos, oficinas, restaurantes y espacios asociados. El solar en el que se ubicará el edificio cuenta con una superficie de 20.165 m² y un frente de parcela, hacia la calle Jose Manuel Gómez Angulo, de 186,55 metros. De acuerdo al proyecto básico, la superficie total del edificio es de 25.524,79 m². La superficie útil de exposición y venta al público será de 7.938,55 m², a los que sumar casi otros 4.000 m² dedicados, entre otros a oficinas (800 m²), restaurante (741 m²), etc. La instalación comercial de Ikea en Almería contará además con 12.768,93 m² de superficie para aparcamiento, con capacidad para 314 vehículos, de las cuales 10 son para vehículos eléctricos, 10 plazas son adaptadas, 5 plazas para furgonetas y 2 para vehículos con remolque. Cuanta además con 12 plazas de motocicleta. Martínez Labella ha resaltado la importante oferta de puestos de trabajo que conlleva este “ilusionante” proyecto para la ciudad, unos 750, además de suponer su implantación una oportunidad para seguir dinamizando la economía local y promover la creación de empleo. Son, a su juicio, “la creación de empleo y la puesta en valor de Almería como espacio comercial, dos buenas razones para que el Ayuntamiento siga en la dinámica de ofertar las mejores condiciones que promuevan nuevas inversiones para la capital”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

