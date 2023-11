Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Ayuntamiento constituye el Consejo Local de Familia sábado 11 de noviembre de 2023 , 16:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Celebrado en el Espacio Alma, se ha informado sobre el extenso programa del año 2023 con actividades de carácter social, infantiles, lúdicas, culturales y de concienciación El Consejo Local de Familia para la Corporación 2023-2027 se ha constituido hoy, integrado por representantes del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, de los grupos políticos municipales, sindicatos y colectivos sociales. En esta primera reunión de la nueva legislatura se ha informado sobre la extensa programación de actividades desarrolladas durante el año 2023, donde ha habido iniciativas sociales, lúdicas, infantiles, culturales y de concienciación, así como propuestas para celebrar el Día Internacional de las Familias, el 15 de mayo de 2024. El Consejo Local de Familia es un órgano colegiado de carácter consultivo, formativo y asesor en el ámbito del municipio de Almería y foro social participativo para proponer, debatir y acordar las medidas necesarias para la protección de la institución familiar. Tiene un carácter trasversal, y hoy se ha renovado su composición, con los representantes de la nueva Corporación Municipal, además de los representantes sociales. Paola Laynez, concejala del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, explica que “el Consejo Local de Familia es el principal órgano de participación de la sociedad en esta materia, y juega un papel vital para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la institución familiar en toda su diversidad. El Ayuntamiento está comprometida con las familias, y como se ha apreciado en el informe de actividades del año 2023 se ha realizado un amplio trabajo abordando los aspectos sociales, lúdicos, formativos y de concienciación”. En efecto, en el Espacio Alma se ha dado conocer el informe sobre el programa desarrollado en el año 2023, al que aún le quedan dos meses de ejecución. A lo largo de este tiempo se ha celebrado un amplio programa de iniciativas, entre ellas los talleres en familia por la igualdad; sobre robótica, videojuegos y Arduino; con motivo del Día Internacional de las Familias, o el Día Internacional de la Niña. Una de las iniciativas más divertidas es el proyecto ‘Juegos en familia’, Se realiza el tercer sábado de cada mes, desde abril hasta diciembre de 2023, en el parque Nicolás Salmerón. Se llevan a cabo actividades lúdicas, dinámicas y creativas donde se trabajan valores como el respeto, igualdad y solidaridad. En cada sesión hay una temática diferente, y se realizarán diferentes juegos y talleres tales como: comba, rayuela, el pañuelo, tiro a la cuerda, ajedrez gigante, bolos de colores, etc. Cada sábado participan una media de 60 familias, y aproximadamente unos 40 menores de entre 2 y 14 años. Además, en el Templete del Parque Nicolás Salmerón durante los meses de abril a junio se han llevado a cabo una serie de actividades culturales y recreativas con el fin de acercar los barrios periféricos al mismo, logrando potenciar una sociedad más participativa y comprometida con la mejora personal familiar y social. Se trata de una serie de actividades y conciertos destinados a fomentar la creatividad el aprendizaje y la diversión para las personas y familias asistentes, y que han contado con una gran participación. Así mismo, se ha desarrollado la campaña de sensibilización sobre conciliación y corresponsabilidad en el municipio de Almería y el programa Concilia-2. En cuanto a las actividades que se celebrarán hasta final de año se encuentra, entre otras, el XII Concurso Miradas Adolescentes Antonio Galindo, a desarrollar el 20 de noviembre, y el V Congreso Infantil Miradas Adolescentes, el 16 de diciembre. Los miembros del Consejo Local de Familia también han conocido el informe sobre las actividades realizadas en las Escuelas de Navidad y Verano de los Centros Municipales de la Mujer, y los talleres de la Escuela para la Conciliación, Corresponsabilidad y Uso del Tiempo. Como se comprueba, son iniciativas que promueven la convivencia positiva, fomentando el trabajo en valores y utilizando positivamente el ocio y el tiempo libre, favoreciendo y propiciando la conciliación y la corresponsabilidad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Respaldo institucional a la Red TEA Almería en sus jornadas en el Espacio Alma