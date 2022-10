Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar El Ayuntamiento de Almería tramita 601 sugerencias y reclamaciones en dos años martes 11 de octubre de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, destaca que estos datos, junto con la utilización de aplicaciones, demuestran la “activa participación e implicación de los vecinos en la gestión municipal” noticiasdealmeria.com La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha elogiado la “participación” de los vecinos en la gestión municipal a través de las sugerencias o reclamaciones presentadas por vía electrónica o en el Registro General, así como la utilización de aplicaciones móviles para indicar las incidencias sobre los servicios municipales, lo que a su juicio revela su “implicación en la ciudad y la confianza que tienen también en la capacidad de respuesta del Ayuntamiento a sus demandas”. Una afimación que se apoya en los datos de los que se ha dado cuenta hoy ante el Pleno informando que, desde el 25 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2022, se han registrado y tramitado 601 reclamaciones y sugerencias, de las que el 82,53% fueron reclamaciones (496) y el 17,47% sugerencias (105). De todas ellas se ha dado cuenta en las cuatro sesiones ordinarias celebradas por la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, reunida con periodicidad cuatrimestral (junio 2021, noviembre 2021, marzo 2022 y la última el pasado seis de octubre). Por áreas, Sostenibilidad Ambiental (260) y Seguridad y Movilidad (122) son las que más sugerencias han recibido, siguiendo por este orden Economía y Contratación (78), Urbanismo e Infraestructuras (76), Servicios Municipales y Playas (58), Familia, Igualdad y Participación Ciudadana (20), Cultura y Educación (14), Promoción de la Ciudad y Comercio (12), Agricultura, Pesca y Deportes (9) y Presidencia, Planificación y Función Pública (8). La edil ha querido felicitar “la labor de los trabajadores municipales, que están haciendo todo lo posible para dar salida a las demandas de los ciudadanos, lo que en ocasiones no es fácil porque muchas de las peticiones no son competencia municipal”. Cobos ha destacado que toda cuestión, duda, petición, sugerencia o reclamación que se recibe en el correo de [email protected], y que no se presenta a través del formulario establecido para ello, es también atendida, resolviéndola directamente o enviándola al área correspondiente para que emita una respuesta que se hace llegar al interesado. Todas estas entradas no quedan recogidas en el recuento periódico que refleja el informe elaborado por la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, del que hoy se ha dado cuenta, poniendo esto de relieve el elevado número de cuestiones, de todo tipo, planteadas por la ciudadanía que son atendidas por esta Comisión. El trabajo desempeñado desde la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana se completa con las sugerencias y reclamaciones recibidas a través de las APPs municipales: ‘Almería Ciudad’ y ‘Almería Mantiene’. Incidencias que, según Cobos, “tienen que ver con actuaciones puntuales que, debemos reconocer, se solventan y solucionan en un espacio muy corto. No responden a una ausencia de servicios y sí a acciones puntuales que estamos resolviendo. Lo que nos preocupa y ocupa no es que la ciudad esté bien, sino que esté mejor”, ha explicado. Con casi un millar (977) nuevos de usuarios y 9.632 incidencias en lo que llevamos de año, la evolución de estas cifras las ha justificado Margarita Cobos en una “mayor dialogo con el ciudadano. Fomentamos la participación y el uso de estas aplicaciones en un ejercicio de transparencia. No tenemos miedo a la fiscalización que se hace de los servicios y las concesiones”, concluyendo Cobos que este año esos números están siendo inferiores al año anterior, en el que se produjeron 1.125 altas de usuario y 13.814 reclamaciones, en su mayor parte atendidas. CIUDADANOS En nombre de Ciudadanos ha intervenido Miguel Cazorla, quien ha en relación al informe de sugerencias y reclamaciones ciudadanas registradas entre el 25 de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 2022 ha señalado que “Las quejas van en aumento, lo que indica que algo no se está haciendo haciendo bien. La mayor parte de esas quejas corresponden al Área de Sostenibilidad, en concreto a problemas con la limpieza viaria, algo que acumula casi un 40% de las reclamaciones. Si a ese porcentaje le sumamos el correspondiente a las quejas por el servicio de playas, suponen un 50% de las reclamaciones. Esto es sintomático de algo. ¿Nadie se para a pensar qué está ocurriendo?”, se ha preguntado el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, lamentando la “falta de humildad y la soberbia de la concejal responsable, mientras tenemos vecinos con ramas entrando por sus ventanas ante la falta de podas, y barrios por toda la ciudad acumulando suciedad de manera alarmante”. noticiasdealmeria.com:.. 