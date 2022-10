Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar PP y PSOE acuerdan buscar una solución al antiguo campo de fútbol de La Cañada martes 11 de octubre de 2022 , 19:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Negociar con la Federación Andaluza de Fútbol una solución urbanística del suelo que actualmente ocupa el campo de fútbol ‘Matías Pérez’, de La Cañada, para conseguir, mediante una modificación de planeamiento, prolongar los viales ya existentes y ordenar los espacios, en aras a una correcta integración de este suelo con la trama urbana del barrio. Ha sido esta la propuesta que el Equipo de Gobierno municipal antepone a la propuesta de compraventa y/o permuta que, a través de una moción, ha presentado el grupo municipal socialista al Pleno de la Corporación y que se ha aprobado por mayoría. Entiende, y asi lo ha justificado la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, que esta pueda ser la “mejor y más práctica solución” a la situación que padece esta instalación, propiedad de la Federación Andaluza de Fútbol, con quien el Ayuntamiento “volverá a retomar las conversaciones”. Al tiempo, Martínez Labella ha recordado la obligación de los propietarios del suelo a mantener y conservar de forma adecuada las instalaciones, remitiéndose a un futuro convenio que instará a la demolición de muros y restos como paso previo a la puesta en valor de este espacio, de forma que a futuro pueda quedar integrado dentro de la trama urbana de este barrio. Parque del Generalife De otra parte, la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha destacado los esfuerzos que viene haciendo el Ayuntamiento, de manera transversal, para poner coto y solución a los problemas que padecen los vecinos que viven en el entorno del Parque del Generalife y el Parque Carrefour, reconociendo esta situación motivada por el “uso inadecuado que se hace de estos espacios, principalmente por la presencia de personas sin hogar”, como así se hace meción en la moción presentada por Ciudadanos instando a una solución a los problemas de esta zona. En esta línea, Sánchez ha rebatido los argumentos expresados en la moción con una batería de actuaciones que se vienen llevando a cabo sobre la zona, en respuesta a las demandas vecinales, atendidas de su mano y en contacto permanente con representantes vecinales de la zona; refuerzo en los servicios de limpieza, trabajos de poda, colocación de laminas anti ratas en palmeras y controles -hasta nueve tratamientos a lo largo del mes de septiembre - que eviente la presencia de roedores, limpieza de áreas infantiles o llegando incluso a dejar inactivas las fuentes, para evitar igualmente el uso inadecuado de sus balsas, además de estudiar mejoras en la iluminación de la zona. Además de lo anterior, Sánchez ha instado al Subdelegado del Gobierno de España a que realice los trámites necesarios para dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de medios personales y materiales, en su caso, para poner remedio “a las situaciones de inseguridad ciudadana que lamentablemente son cada día más frecuentes” y que en el caso de esta zona también han sido denunciadas por los vecinos. Ha referido también la situación del aparcamiento bajo el Parque de Carrefour, reconociendo que “estamos en conversaciones con la dirección del Centro Comercial ya que en principio el mantenimiento, conservación, vigilancia y custodia de este aparcamiento subterráneo recae en ellos, conforme al acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Almería y la mercantil ‘Almar S.A.’, en 1988”. En su intervención, la concejala de Servicios Municipales ha agradecido a los vecinos “por su colaboración e implicación con el Ayuntamiento ya que estos buscan un único objetivo, que es el mejorar la calidad de vida de su entorno. Creo que debería ser el único objetivo que nos debería mover a todos los que estamos aquí y no aprovechar estos hechos derivados de la lamentable situación en la que viven las personas sin hogar para sacar rédito político”, ha criticado. PSOE La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha pedido al equipo de Gobierno del PP “que se ponga cuanto antes manos a la obra para acabar con la peligrosa e insalubre situación que atraviesa en la actualidad el antiguo campo de fútbol de La Cañada Matías Pérez”. Adriana Valverde se ha congratulado de que se haya aprobado por mayoría la moción presentada en el Pleno de hoy por el Grupo Socialista que pedía al equipo de Gobierno del PP que iniciase una negociación con la Federación Andaluza de Fútbol, propietaria de la parcela, para dejar ese terreno acondicionado y diáfano para los distintos usos vecinales que se puedan precisar a lo largo del año, especialmente el deportivo. Valverde ha felicitado a todos los vecinos porque con la aprobación de la moción, también con los votos favorables del equipo de Gobierno del PP, “va a permitir por fin dar una solución a ese espacio que se encuentra actualmente en unas condiciones lamentables”. “Hemos arrancado al PP el compromiso de retomar las conversaciones con la Federación de Fútbol sobre ese campo, de buscar el modo de poner en valor esos terrenos y de arreglar y ordenar urbanísticamente todo el entorno”, ha declarado Valverde tras el Pleno. Mientras esa solución se produce, Adriana Valverde ha pedido al PP en el Ayuntamiento “que realice las gestiones necesarias para que se limpie el interior de ese campo, que se adecente y se proceda a ejecutar la ordenanza sobre solares para que pueda ser vallado y así evitar las prácticas poco saludables que se registran ahí en la actualidad, para tranquilidad de los vecinos de La Cañada”. CIUDADANOS El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería ha logrado el respaldo del Pleno a las dos mociones que ha llevado a la sesión ordinaria celebrada este martes, y relativas, por un lado, a la situación de inseguridad, vandalismo, falta de limpieza y mantenimiento que padecen los vecinos de los parques del Generalife y del Carrefour, y por otro lado, a rechazar el indulto a los condenados por el caso de los ERE. En cuanto a la primera iniciativa de Ciudadanos, se ha propuesto dotar de los medios de seguridad local necesarios para acabar con las situaciones de inseguridad ciudadana y vandalismo en la zona aledaña al Carrefour, así como que los servicios de limpieza municipales realicen un mantenimiento constante para evitar la acumulación de basuras y malos olores, ejecuten las podas pertinentes y adecuado mantenimiento de las zonas verdes, pongan fin a las plagas de insectos y roedores, y atiendan la petición vecinal de disponer un paso de peatones en la avenida del Mediterráneo a la altura de la calle Gustavo Villapalos. La moción, que ya fue al anterior pleno (pero que el equipo de Gobierno rechazó tratar de urgencia), ha obtenido esta vez el apoyo unánime de todos los partidos. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.