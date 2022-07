Provincia El Ayuntamiento de Berja sustituirá el césped del Estadio Salva Sevilla viernes 01 de julio de 2022 , 18:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consistorio ha aprobado un presupuesto de ejecución de 130 mil euros La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Berja ha aprobado iniciar el proceso de contratación de las obras para sustituir el césped artificial del Estadio Municipal Salva Sevilla con una inversión de 129.000 euros. Las obras se desarrollarán en una única fase para actuar sobre los más de seis mil metros cuadrados y retirar el césped existente con maquinaria específica, levantando tiras de dos metros de anchura. Durante el desmontaje se recuperará parte del material de relleno para su posterior utilización en la instalación del nuevo césped. El concejal de Deportes, Rafa Villegas, ha resaltado la apuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Berja “por mejorar y modernizar las instalaciones deportivas del municipio con actuaciones como la sustitución del césped actualmente muy deteriorado o la próxima ampliación del Pabellón Municipal de Deportes con más de medio millón de euros de inversión”. En los próximos días se publicará la licitación del proyecto que contempla la colocación del pavimento de césped sintético antes de instalar el nuevo césped de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, lastrado a base de arena de sílice y caucho procedente del césped anterior retirado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

