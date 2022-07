Provincia Empleo y Asempal ofrecen ayudas para autónomos y empresas en un webinar viernes 01 de julio de 2022 , 18:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre las líneas presentadas están las de conciliación, empleo estable, prevención y transición hacia la economía digital y verde El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, ha informado hoy en un webinar organizado junto a la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, Asempal, en el marco de su programa CEA+Empresas sobre diversas líneas de ayudas de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo dirigidas a empresas, autónomos, cooperativas y sociedades laborales que actualmente tienen plazo de solicitud abierto o cuya convocatoria está próxima. En primer lugar, Emilio Ortiz ha informado sobre los incentivos a la mejora de la seguridad laboral para microempresas y pymes, mediante los cuales se subvencionan inversiones en prevención y actividades para mejorar la integración de la prevención en la empresa, proyectos de I+D en este ámbito o buenas prácticas. Las cuantías van de 1.200 a 15.000 euros y pueden solicitar estas ayudas empresas de hasta 51 CNAE, hasta el 20 de julio. El presupuesto provincial para esta línea es de 328.300 euros. El delegado territorial también ha detallado información sobre dos líneas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Andalucía. La primera cubre con 4.500 euros a tanto alzado parte de los costes salariales generados por los proyectos que pongan en marcha empresas (incluidos autónomos y empresas de economía social) para realizar una transición hacia la economía verde o digital, por un período de 6 meses. El presupuesto para Almería asciende a 1.129.000 euros y las solicitudes pueden presentarse hasta el 12 de julio. La segunda línea del Plan de Recuperación presentada en el webinar también consiste en 4.500 euros de ayuda e impulsa actuaciones emprendedoras por parte de autónomos que contribuyan a la consecución de una economía verde o de una economía digital, así como la transición de la actividad económica que se realice por las personas trabajadoras autónomas ya constituidas, con el mismo fin; también pueden beneficiarse de estas ayudas las cooperativas. Existen requisitos como la presentación de un proyecto de transición hacia la economía verde o digital que debe ejecutarse en 6 meses y que la persona autónoma este inscrita en el RETA a 16 de junio de 2022 (cuando se inició el plazo de solicitud), misma fecha a la que deben figurar en el Registro de Cooperativas de Andalucía aquellas que quieran solicitar este incentivo. El presupuesto en Andalucía es de 33,3 millones de euros y el plazo de presentación concluye el 13 de julio. Incentivos al empleo estable, con convocatoria próxima Emilio Ortiz ha explicado también una línea de ayudas cuya convocatoria está próxima y que fomentará el empleo estable, con incentivos de entre 3.500 y 6.600 euros, según el colectivo, por cada contrato indefinido o fijo discontinuo que realicen personas trabajadoras autónomas, empresas y entidades. La persona a contratar deberá estar desempleada e inscrita como demandante de empleo no ocupada en el SAE en el día anterior al de inicio de la actividad laboral, los contratos deberán suponer un aumento neto de la plantilla fija y deberá mantenerse en el empleo durante 12 meses ininterrumpidamente en el caso de contratos indefinidos, entre otros requisitos. En el webinar se han abordado también las líneas 4, 5 y 9 del programa de apoyo a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de la Consejería de Empleo. Las dos primeras líneas son específicas para trabajadores autónomos e incentivan contratos de sustitución de personas trabajadoras autónomas con hijos menores de 3 años durante 12 meses para facilitar su cuidado, por un lado, y para autónomas que hagan contratos de interinidad para ser sustituidas en períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, parto múltiple o por riesgo durante el embarazo, por determinado períodos que recoge la normativa. Las cuantías oscilan entre 1.700 y 7.200 euros por contrato, en función de la línea y el colectivo al que pertenezca la persona contratada. El plazo para solicitar estas ayudas, que tienen un presupuesto provincial de 64.166 euros, finaliza el 30 de septiembre. En cuanto a la línea 9 de conciliación, se dirige a empresas con al menos 10 trabajadores y apoya actividades de información, divulgación y sensibilización (con cuantías máximas de 2.000 euros) y también lúdicas, culturales y deportivas (con ayudas de hasta 6.000 euros) que favorezcan la conciliación para los empleados con hijos menores de 12 años. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de julio. Empleo en economía social y ayudas para autónomos Emilio Ortiz ha expuesto asimismo las ayudas a la creación de empleo en empresas de economía social, que incluye subvenciones de entre 3.000 y 10.000 euros para que cooperativas y sociedades laborales incorporen a personas desempleadas como socias o como trabajadoras, incluyendo personal para funciones gerenciales o directivas. Para ambas medidas se subvencionará las contrataciones que se hayan formalizado entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de agosto de este año, cuando concluye el plazo para solicitar las ayudas, que disponen de un crédito provincial asignado de 228.360 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas La Junta apoya el I+D empresarial almeriense con 2,24 millones de euros en incentivos

