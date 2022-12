Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El Ayuntamiento de Cuevas “no es transparente, manipula las noticias para parecerlo” domingo 04 de diciembre de 2022 , 17:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Serafín García afirma que “no son transparentes sino invisibles a los Plenos Ordinarios que, saltándose la Ley, el equipo de Gobierno no convoca” El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Serafín García, ha denunciado que “en estos días hemos asistido al mayor ejercicio de manipulación nunca visto en Cuevas del Almanzora”. La calificación de ‘transparente’ al uso que el Ayuntamiento hace de la página web municipal, según una auditoría externa, que no entra en el ejercicio de la gestión municipal sino en uso que se hace en esa página, “es una evidencia del ejercicio de manipulación al que el equipo de gobierno socialista nos tiene acostumbrados”. Serafín García lamenta que “el equipo de gobierno se autoproclame transparente en la gestión, cuando la auditoría solo evalúa las publicaciones que realiza en la página web.” Hay que reconocer que el PSOE de Cuevas del Almanzora utiliza la web para publicar las convocatorias de plazas públicas, “gran mérito”. Pero es “tan evidente como que esas mismas convocatorias las utilizan para contratar ‘a la carta’ a miembros de su lista electoral o del partido”, dice el portavoz popular. “Nunca hubo en este Ayuntamiento mayor ejercicio de cinismo”, denuncia Serafín García. “No son transparentes sino invisibles a los Plenos Ordinarios que, saltándose la Ley, el equipo de Gobierno cuevano no convoca. Solo uno en lo que va de año, cuando debieran haberse celebrado cinco”, como argumenta Serafín García. Los plenos ordinarios son de las pocas herramientas que la Ley otorga a la oposición para poder interpelar y preguntar a los gobernantes. “Menudo ejercicio de democracia y transparencia”. Continúa diciendo que “se llaman transparentes quienes este pasado 25 de noviembre han convocan la Comisión de Cuentas para aprobar las de 2020 y 2021, con dos años de retraso”. Y se pregunta: “¿Se puede ser más opaco? Se saltan las leyes y los plazos establecidos, y se atribuyen la medalla de la transparencia”. Continúa diciendo Serafín García que “se llaman transparentes quienes organizan un concierto ‘para los amantes de la cultura urbana’, el de RVFV en la pasada feria, y reconocen haber pagado a la empresa adjudicataria ‘parte del concierto’ nada más presentar la factura, mientras el resto de proveedores cobran a los 80 días, según un informe de Intervención que califica este ejercicio de ‘Excesivo’. Por lo que, incumplen la Ley, una vez más, pagando según convenga, según proveedores. ¿Hay mayor ejercicio de cinismo y opacidad?” se pregunta el portavoz popular. Para terminar, argumenta que “para colmo de nula transparencia, organizan un concierto vendiendo entradas en puntos de venta donde el reparto de las mismas y la recaudación la realizan personas ajenas al Ayuntamiento”. Y se pregunta, “si la organización es municipal y la recaudación se convierte en dinero público ¿cómo es posible que ese dinero pase por manos de personas ajenas al Ayuntamiento?” Serafín García termina argumentando que “eso no es transparencia señor alcalde, es trilerismo. Manipular una auditoría sobre el uso de la web municipal para atribuirse la medalla de la transparencia es justo lo contrario”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

