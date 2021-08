El Ayuntamiento de El Ejido lanza una campaña de concienciación sobre el COVID-19

miércoles 04 de agosto de 2021 , 18:51h

Dirigida a los jóvenes para que disfruten del verano con sentido común y responsabilidad

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Turismo, Sanidad y Consumo, ha lanzado una campaña de concienciación y sensibilización frente al COVID-19 dirigida especialmente a los jóvenes para que disfruten de los meses de verano con grandes dosis de responsabilidad y sentido común.

El objetivo de esta acción preventiva no es otro que el de doblegar el alza de la curva de incidencia de esta quinta ola de cara a evitar nuevas restricciones en las próximas semanas y no tener que renunciar a mucho más que a una salida por no cumplir con las medidas de prevención de la salud.

Es por ello que, a partir de mañana, se emitirán cuñas de radio, se contará con Mupis y PIAS en los lugares más estratégicos de todo el municipio y se lanzarán distintos mensajes a través de las RRSS del Ayuntamiento para que se puedan compartir y llegar así al mayor número de personas.

La edil responsable ha explicado que “con ella, pretendemos incidir en que sí se puede salir, divertirse y acudir a las reuniones con amigos; pero siempre con la máxima prudencia, usando mascarilla y respetando el distanciamiento social. El actuar con imprudencia supone quedarse sin verano guardando cuarentena”.

Barranco ha incidido en que “se trata de una campaña sencilla que lanza un mensaje muy claro y directo y que llega en un momento en el que se hace muy preciso también la corresponsabilidad”. De esta manera incluye mensajes como: “¿Quedamos esta noche o estás de cuarentena?, ¿Te vienes a la playa o están de cuarentena? Este año, si no llevas cuidado con el coronavirus, puedes perderte mucho más que un fin de semana. Disfruta con sentido común. #Notequedessinverano. Estos días no olvides lo más importante: mascarilla, distancia, responsabilidad y sentido común”.

La responsable local ha remarcado que “bajar la curva y estabilizar las cifras actuales sólo depende de cada uno de nosotros y es que todos, sin excepción, debemos de realizar un serio ejercicio de responsabilidad con los demás y no saltarnos, bajo ningún concepto, las medidas impuestas por las autoridades sanitaria.

Por último, la edil ha realizado un llamamiento a la población que aún está sin vacunar, sobre todo a los jóvenes, para que soliciten su cita o acudan a las vacunaciones masivas “los datos demuestran que la vacuna funciona y es, por tanto, junto a la prevención, la única manera de parar el avance del virus”.