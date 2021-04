El Ayuntamiento de El Ejido quiere el tramo ‘Peña del Moro-Guardias Viejas-San Miguel’ sea prioritario

miércoles 14 de abril de 2021 , 19:58h

El documento estudia siete unidades de gestión en El Ejido y se organiza con una evolución del riesgo de erosión costera y actuaciones que se consideran a corto, medio y largo plazo que pasan por la liberación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el restablecimiento del sedimento, la recuperación de elementos naturales y la defensa o retirada de estructuras

El Ayuntamiento de El Ejido va a presentar alegaciones a la “Estrategia para la Protección de la Costa en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, considerando los efectos del cambio climático”, durante el periodo de exposición pública del documento. Ya el pasado 6 de abril se celebró la reunión virtual en la que se presentó el trabajo realizado hasta la fecha y se lanzó la segunda ronda de consultas.

El alcalde, Francisco Góngora, el concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, Alberto González, y técnicos municipales, han celebrado hoy una jornada de trabajo para analizar toda la documentación elaborada por Coastal & Marine Union (EUCC), el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), Universidad de Cádiz y MedCities, y definir las consultas, observaciones y alegaciones pertinentes.

El estudio divide la Costa de Almería en 57 Unidades de Gestión (UG) en base a criterios físicos, administrativos, socioeconómicos y medioambientales, de las que siete corresponden al ámbito del municipio de El Ejido: Rambla de Balanegra – Rambla del Loco; Rambla del Loco - Peña del Moro; Playas de la Peña del Moro, de Guardas Viejas y de San Miguel; Playa de Poniente de Almerimar; Playa de Levante de Almerimar (oeste); Playa de Levante de Almerimar (este); y Playa de Punta Entinas-Sabinar (oeste). A su vez, se organiza con una evaluación del riesgo de erosión costera y actuaciones que se consideran prioritarias a corto, medio y largo plazo que pasan por la liberación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el restablecimiento del sedimento, la recuperación de elementos naturales y la defensa o retirada de estructuras.

Góngora ha indicado que, una vez examinada toda la documentación, que incluye el “Catálogo de medidas para la protección de la costa” y la “Selección y priorización de medidas para la protección de la costa”, con sus correspondientes anejos, “vamos a presentar alegaciones, entre otras, relativas a la consideración de los plazos establecidos en cada unidad de gestión, ya que hay unidades como la que contempla el tramo entre la Peña del Moro, Guardias Viejas y San Miguel en las que se establece como prioridad a Medio Plazo y se está demostrando con las distintas mediciones que está sufriendo una regresión grave que debe ser considerada en el corto plazo”.

Además, en esa UG se va a solicitar su subdivisión ya que los tramos considerados no tienen las mismas características socioeconómicas ni administrativas, contemplándose tramos dentro de suelo urbano consolidado como tramos en suelo no urbano dentro de la misma unidad. Y se solicitará la posibilidad de que las etapas se puedan solapar para que las actuaciones no se dilaten en el tiempo y la construcción de estructuras de estabilización e incluso la retirada de algunas existentes como el espigón de la Peña del Moro.