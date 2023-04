Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El Ayuntamiento de Roquetas de Mar adjudica los servicios para la temporada de playas sábado 29 de abril de 2023 , 13:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ya están adjudicados algunos de los servicios, como el de zonas de sombra y pasarelas; pero también una auditoría para certificar que se cumplen los requisitos para la obtención de certificados de calidad El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ya ha adjudicado varios de los servicios que son necesarios para que las playas del municipio estén a punto de cara a la temporada estival. Además de las zonas de sombra, que se han adjudicado a la empresa Business Group SLU por casi 48.000 euros, el consistorio ha adjudicado el suministro de pasarelas de madera, por casi 67.000 euros, a Señalización y equipamiento para entornos naturales SL (PROARTE). Estas pasarelas son imprescindibles para facilitar el acceso a zonas de baño, especialmente a las reservadas para personas con movilidad reducida. Serán de madera. Las playas del municipio tienen implantados los certificados de sistemas de calidad ISO 9001 y la Q de Calidad, además de estar galardonadas con Bandera Azul. Para poder seguir cumpliendo con los requisitos de estas normas, se ha adjudicado a OCA Global SLU el servicio de auditoría para la certificación de estos sistemas de calidad, de cara a mantenerlos, como también los galardones, y seguir ofreciendo a los usuarios de las playas unos servicios de calidad. Como novedad este año, las playas y las oficinas de información turística van a optar a las certificaciones de la ‘S’ de Sostenibilidad Turística que otorga el Instituto de Calidad Turística Español (ICTE). Asimismo, se ha adjudicado el expediente de contratación del servicio de arenas y duchas para las temporadas 2023 y 2024 a la empresa Labaqua SAU, por casi 5.000 euros. Será esta empresa la que analice de manera continuada el estado microbiológico de superficies en las plataformas de las duchas y determinará la presencia de bacterias en los análisis de arenas, que se harán una vez al mes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

