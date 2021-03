El Ayuntamiento de Roquetas firma con ASAJA la mejora de su oficina de Cortijos de Marín

El alcalde y el presidente de la entidad reiteran su compromiso en el trabajo conjunto para ofrecer herramientas de formación y atender las necesidades del sector agrícola





El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha concedido una subvención al sindicato agrícola ASAJA para la remodelación de las instalaciones que la entidad mantiene en Cortijos de Marín. El alcalde. Gabriel Amat,y el presidente de ASAJA Almería, Antonio Morales, han firmado el acuerdo de colaboración en presencia de la concejal de Presidencia, Agricultura, Pesca, Comercio, Pymes y Mercadillos, Rocío Sánchez.



“Trabajamos para dar servicios junto con todo el equipo de ASAJA que tan buen trabajo está haciendo para defender la agricultura y para formar a los profesionales para un sector cada día más innovador”, ha declarado el alcalde, quien considera que el sector “ha hecho los deberes en este tiempo y además de manera sobresaliente; lo que hemos comprobado al conocer que prácticamente el 50% de la exportación andaluza se realiza desde Almería. Verdaderamente somos la huerta de Europa”.



Gabriel Amat ha hablado también de que “los grandes éxitos están acompañados también de dificultades”. Y es que, ha continuado, “los logros se han hecho con el esfuerzo de los agricultores, y no por las ayudas que se han recibido del Gobierno”. En este sentido, ha hecho alusión a la derogación del Plan Hidrológico: “Una auténtica vergüenza, ya que nos quitó lo que más necesitábamos en Almería. En el Poniente, salimos con la desaladora; pero, ¿y el Levante?”, se ha preguntado.



Palabras suscritas por el presidente de ASAJA, Antonio Morales, quien ha resaltado “la importancia que tiene Roquetas de Mar para el sector agrícola, y que mantiene una de las sedes más antiguas de las ocho oficinas que ASAJA tiene en la provincia”.



“Sin embargo, se ha quedado un poco anticuada y es por ello que vamos a hacer unas oficinas nuevas en un espacio muy cercano al actual, en Cortijos de Marín, para poder ofrecer mejores condiciones para las actividades que organizamos”, ha anunciado.



Morales ha recordado que ASAJA acaba de cumplir su trigésimo aniversario y que continuará trabajando en todos los ámbitos relacionados con el sector. “Seguiremos luchando por ese problema tan grave del agua, que estaría más que resuelto pero desgraciadamente la deficiencia hídrica se ve año tras año. El hecho de tener la agricultura más eficiente del mundo, como está demostrado, contrasta con este problema que no han querido solucionar, por lo que reclamamos que se activen las obras que hacen falta para solucionarlo”, ha manifestado.



El presidente de la entidad ha expresado su “satisfacción” por seguir colaborando “con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que, como he dicho, tanta importancia tiene para nuestro sector”.