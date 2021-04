El Ayuntamiento De Vícar en 'Paseando Entre Flores' Con Un Concurso Fotográfico







El Ayuntamiento de Vícar, a través de su área de Cultura, ha convocado el Concurso de Fotografía 'Paseando entre Flores 2021', con el objetivo de promover los rincones con encanto que se han creado al respecto de la actividad del mismo nombre y fomentar la creatividad. Según ha señalado el alcalde, Antonio Bonilla, al anunciar la convocatoria, a este concurso podrá concurrir cualquier persona mayor de años que residan en la provincia de Almería. También menores de 16 años previa autorización firmada por sus padres o tutores. El certamen está abierto hasta el próximo 9 de mayo, debiéndose remitir los trabajos a [email protected] y compartir en Instagram nombrando a @vivevicar y utilizando #paseandoentreflores .



Según se recoge en sus bases, las fotografías se podrán tomar en cualquier rincón con encanto que se haya creado para la actividad Paseando entre Flores 2021, siendo esta la temática principal. El concurso establece tres premios, un primero de 200 euros, un, segundo de 150 euros y un tercero de 100€ a canjear en alguno de los comercios de Vícar. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, debiendo ser estas originales e inéditas y no habiéndose presentado en otros certámenes.



Las imágenes no deberán contener ninguna marca de agua, marco, firma o similar. No se aceptarán trabajos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o la propia imagen de las personas. Por ello, es importante que, en caso de presentarse fotografías en las que aparezcan personas identificables, ya sean mayores o menores de edad, deberán ir acompañadas de la autorización pertinente, que deberá ir firmada autorizando su difusión por la persona que aparezca en la fotografía o su representante legal. En cuanto al fallo del jurado tendrá lugar el 14 de mayo.